video suggerito

Francesco eliminato in finale di Amici, Maria De Filippi: “Dopo il nostro errore, balla tra i professionisti” Francesco è stato il primo eliminato della finale di Amici. Il ballerino ha perso la sfida contro Alessia e Daniele ed è stato costretto a fermarsi a un passo dalla vittoria. Per lui, però, due borse di studio, due proposte di lavoro e la richiesta di Maria De Filippi: “Per correggere un nostro errore, torna a ballare con noi”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

2.077 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco è stato il primo eliminato della finale di Amici, in onda questa sera di domenica 18 maggio 2025 su Canale5. Il ballerino ha dovuto interrompere il suo lungo percorso nella scuola a un passo dalla vittoria. Prima di conoscere l'esito della prima manche, Maria De Filippi ha raccontato che l'allievo si è presentato ai casting per quattro volte, ma "non so perché non l'abbiamo preso prima". Dopo l'eliminazione, la conduttrice ha annunciato al ballerino i posti di lavoro e le borse di studio vinte, poi gli ha proposto di ballare nel corpo di ballo dei professionisti del talent show.

L'eliminazione di Francesco alla finale di Amici

Prima di essere eliminato, Francesco ha raccontato: "Sogno tante cose, di ballare, di vivere della mia danza, creare radici. Ho 25 anni, mi piacerebbe trovare un posto dove vivere di danza. Voglio dire a tutti "sentitevi liberi di amare", mi sono sentito sbagliato in amore. Nessun errore, è un sentimento bellissimo e magico. Amate, amate liberamente". Il ballerino ha perso la manche contro Daniele e Alessia ed è stato costretto ad abbandonare il programma. Maria De Filippi, prima di salutarlo, gli ha mostrato in un filmato i posti di lavoro e le borse di studio vinte. Il ballerino ha ricevuto due proposte di lavoro in una compagnia, tra cui quella di Eleonora Abbagnato, e due borse di studio in due scuole di fama internazionale. Francesco, commosso, ha così ringraziato lo studio:

Voglio ringraziare tutti, da quando sono entrato qui mi sono sentito a casa. Mi avete fatto vivere emozioni che non vivevo da anni, è un posto magnifico. Ringrazio Emanuel Lo, la giuria, i professori, la maestra Celentano, Elena che dal primo mese ha lavorato con me, è stato un onore. Tutti, grazie, Maria sei una grande donna, lavoratrice, ci metti l'anima in tutto ciò che fai. Sei grande.

La proposta di Maria De Filippi a Francesco: "Per correggere un nostro errore, torna"

Maria De Filippi prima di salutare Francesco gli ha proposto di entrare nel corpo di ballo dei professionisti del programma. "Piccolino, fai tutti i giri che vuoi. Te li devi far tutti. Per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare a casa e ballare con noi lo fai" ha dichiarato.