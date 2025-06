Ad Affari Tuoi la vittoria di Alessia dopo un brutto male: “Adesso aiuterà chi affronta la sua stessa battaglia”

video suggerito

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, venerdì 13 giugno, è stata Alessia dal Trentino Alto-Adige. La concorrente ha giocato accompagnata dalla madre Lucia, portando a casa 45mila euro, cifra offerta dal Dottore dopo un momento di grande emozione. Il suo pacco finale, il numero 8, conteneva solo 5 euro, ma come ha spiegato la stessa Alessia, la vera vittoria è stata aver superato una "battaglia" molto più importante, presumibilmente il cancro. La specialità regionale della serata era la carne salada, una sorta di carpaccio tipico del Trentino.

La partita di Alessia ad Affari Tuoi

La serata è iniziata subito in salita per la concorrente trentina. Il primo pacco aperto, quello della Sicilia, ha eliminato dal tabellone ben 200mila euro. I tiri successivi non hanno migliorato la situazione: via 30mila euro dal secondo pacco, 200 euro dal terzo, e purtroppo altri 75mila euro dal Piemonte nel quarto pacco. Qualche sollievo è arrivato con l'eliminazione di solo 1 euro dalla Puglia e con l'apparizione di Gennarino, la mascotte del programma, nel pacco successivo.

Nonostante l'uscita di cifre importanti, il Dottore ha fatto la sua prima offerta: 30mila euro. Alessia ha rifiutato, mostrando fin da subito una determinazione che l'avrebbe accompagnata per tutta la serata. La partita è proseguita con l'eliminazione di 500 euro dal Veneto e progressivamente di altri pacchi blu. Il Dottore ha quindi proposto un cambio, rifiutato dalla concorrente, seguito da una nuova offerta di 35mila euro per un tiro. A questo punto erano fuori dai giochi 5mila, 10mila, 15mila, 20mila, 100mila e 300mila euro come pacchi rossi. "Sento energia positiva", ha dichiarato Alessia, rifiutando nuovamente e proseguendo con l'eliminazione di altri 15mila euro.

Il momento decisivo è arrivato quando il Dottore ha offerto un tiro per un cambio. Dopo una riflessione, Alessia ha accettato, lasciando il suo numero 4 per prendere l'8. Una scelta che si è rivelata fortunata quando, aprendo proprio il pacco numero 4 della Lombardia, è stato scoperto che conteneva 20mila euro.

Il finale di Alessia ad Affari Tuoi: accetta 45mila euro dopo un discorso commovente

La partita è proseguita con il rifiuto di un'altra offerta di 35mila euro, seguito dall'eliminazione di zero euro dalla Valle d'Aosta. Con la situazione che si faceva interessante, il Dottore ha offerto 40mila euro, ma Alessia ha rifiutato nuovamente. Il pacco successivo ha eliminato i 100mila euro, lasciando in gioco 5 euro, 5mila euro, 10mila euro e 300mila euro. A questo punto, il Dottore ha deciso di giocarsi tutto a carte, e il destino ha scelto il cambio. Nonostante avesse una buona sensazione sul pacco numero 4, Alessia si è trovata di fronte all'offerta più alta della serata: 45mila euro.

Il momento più toccante della puntata è arrivato quando Alessia ha spiegato le ragioni della sua scelta:

Ho affrontato una sfida molto importante. Per me rappresenta una cosa importantissima, cui mi sono affidata e poi sono rinata. Ho una nuova vita grazie a questo numero. Sono razionale, questi soldi non mi cambieranno la vita e mi aiutano. Per me è un sogno avere questi soldi e quindi sono immensamente grata alla vita per avermi dato questa occasione e accetto.

La decisione si è rivelata perfetta quando è stato rivelato che il pacco che avrebbe scelto successivamente, il numero 19 del Lazio, conteneva 10mila euro, mentre nel suo pacco c'erano solo 5 euro.

Un finale dolcissimo: la vittoria più importante

Alessia è tornata a casa con 45mila euro e in lacrime di gioia, portando con sé una vincita che va ben oltre il denaro. Come ha spiegato la concorrente, parte della somma andrà ad aiutare chi sta affrontando la stessa "battaglia" che lei è riuscita a vincere, presumibilmente il cancro. Una puntata che ha dimostrato ancora una volta come Affari Tuoi non sia solo un gioco, ma spesso un'occasione per condividere storie di coraggio e rinascita.