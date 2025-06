video suggerito

La partita di Graziano ad Affari Tuoi: "Come operaio non arrivavo a fine mese, così mi sono inventato il lavoro" Partita senza lieto fine per Graziano ad Affari Tuoi. Il pacchista della Regione Abruzzo, venditore ambulante di arrosticini, è tornato a casa con la moglie Melinda a mani vuote.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 16 giugno, Graziano della Regione Abruzzo. Il venditore ambulante di arrosticini ha raccontato a Stefano De Martino e al pubblico: "Ero sposato, lavoravo in fabbrica da 22 anni. Non si arrivava a fine mese, ho detto a mia moglie che aspettava un bimbo che volevo fare un'altra cosa. E mi sono inventato questo lavoro. Andai in banca e non ero finanziabile, volevo comprare un furgone. Oggi ne ho due. Presi la macchina di mio suocero, così ho creato la mia attività. La macchina gliel'ho ricomprata". Ha giocato accompagnato dalla moglie Melinda conosciuta ad Atri, la loro città: "Con una macchina gialla, da truzzo, si è avvicinato e mi ha chiesto di andare a mangiare una pizza. Da lì sono nati due bambini". Purtroppo la coppia di coniugi è tornata a casa a mani vuote.

La partita di Graziano ad Affari Tuoi

La partita di Graziano è iniziata con l'apertura del pacco da 0 euro. Dopo il tradizionale ballo sulle note di Anema e Core, ha eliminato dal tabellone 5 euro, 200 euro, 100 euro, 500 euro, 20mila euro. Per la partenza col botto, il dottore ha offerto a Graziano 41mila euro. "Bei soldi, devo vendere tanti arrosticini. Però il tabellone è ricco, quando il piatto è ricco io mi ci ficco. Rifiuto l'offerta" ha scherzato il pacchista prima di tritare l'assegno.

Aperti i pacchi da 10mila euro, quello contenente il Montepulciano (il pacco speciale dedicato alla Regione) e da 200mila euro, il dottore ha proposto il cambio, poi rifiutato. Graziano ha aperto i pacchi da 30mila euro, 50mila euro e 300mila euro e il dottore gli ha offerto 20mila euro. "Per un tiro, rifiuto" ha commentato il pacchista prima di eliminare dal tabellone 5mila euro. Il dottore, allora, è tornato sulla proposta di cambio e Graziano ha deciso di accettarla. Ha scambiato il suo numero 11 con il pacco numero 13: nel suo c'erano 100mila euro. Il dottore gli ha offerto 3 tiri per il cambio, rifiutato. Subito dopo Graziano ha pescato il pacco da 75mila euro, la cifra più alta rimasta in gioco, poi 20 euro e 15mila euro. Il pacchista e sua moglie, eliminate le cifre rosse, hanno così giocato per la Regione Fortunata.

Il finale di Graziano alla Regione Fortunata

Finiti alla Regione Fortunata dopo aver eliminato dal tabellone tutte le cifre rosse, Graziano e Melinda hanno scelto la Regione Puglia per il premio da 100mila euro. Ma non hanno indovinato. Per il premio da 50mila euro, hanno scelto la Lombardia: purtroppo sono tornati a casa a mani vuote.