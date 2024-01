The floor – Ne rimarrà solo uno, come funziona e chi sono i 100 concorrenti del game show su Rai 2 Martedì 2 gennaio, alle 21.20 su Rai2, va in onda la prima puntata di The Floor condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Si tratta di un quiz in cui 100 concorrenti si sfidano su un enorme pavimento a led affrontandosi su argomenti diversi. Alla fine di 6 puntate, solo uno vincerà il montepremi di 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Martedì 2 gennaio, alle 21.20 su Rai2, va in onda la prima puntata di The Floor. Condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, membri dei The Jackal alla loro prima conduzione su una rete Rai, il nuovo programma è un quiz di cultura generale per tutta la famiglia: i 100 protagonisti si sfidano nelle più svariate categorie su un enorme pavimento a led da conquistare. In palio un montepremi di 100mila euro, che andrà al concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare più riquadri.

Come funziona The Floor, il programma con Ciro Priello e Fabio Balsamo

The Floor è un format nato in Olanda, dove nel 2023 è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione. Su un enorme pavimento a led numerato, quasi fosse una scacchiera, cento concorrenti si affrontano in duelli fatti di domande. Ogni casella rappresenta un argomento diverso. Tra questi ci saranno modi di dire, proverbi, personaggi di film e cartoni animati, monumenti, sport e tanto altro. I concorrenti si sfidano sulla materia scelta dall'avversario e, ad avere la meglio, sarà chi avrà conquistato più riquadri. Dopo le sei puntate e 99 duelli, solo uno si aggiudicherà il montepremi finale di 100mila euro.

Chi sono i 100 concorrenti in gara nel nuovo gioco su Rai 2

Sono 100 i concorrenti che parteciperanno alla prima edizione della versione italiana di The Floor. Si tratta di uomini e donne di ogni età, provenienza e professione, pronti ad affrontarsi per vincere il montepremi di 100mila euro. Sulla pagina Instagram del programma sono stati svelati i primi nomi, come Cristina Cabrini, Elena Cammarone, Fabiana Antiga, Sara Spigarelli, Serena Bianchini, Mary Rider, Patrizia Pandolfo.

Quante puntate sono e come vederle in replica e in streaming

Il programma debutta martedì 2 gennaio in prima serata su Rai2 e andrà in onda per un totale di sei puntate. La seconda sarà eccezionalmente giovedì 4 gennaio, mentre gli altri appuntamenti saranno sempre il martedì: 9 gennaio, 16 gennaio, 23 gennaio e 30 gennaio. Sarà possibile seguire il quiz in diretta sulla rete o in streaming su Rai Play.