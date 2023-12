The Floor su Rai2 dal 2 gennaio, l’emozionante messaggio di Fabio Balsamo per Ciro Priello C’è grande curiosità nei confronti di The Floor, nuovo format di Rai2 che sarà condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, di nuovo insieme ma per la prima volta a condurre una prima serata del servizio pubblico. Dal 2 gennaio 2024.

Ciro Priello e Fabio Balsamo ancora insieme per la conduzione di un game show tutto nuovo. Dal 2 gennaio su Rai2 i due The JackaL saranno i conduttori di The Floor, format tutto nuovo che prevede la partecipazione di ben 100 concorrenti. Si andrà a ricomporre il duo che tanto bene ha fatto con Name that Tune nel 2022 e Fabio Balsamo celebra la notizia con un post su Facebook che sottolinea la grande amicizia e la grande sintonia tra i due: "Il nostro primo programma in prima serata su una rete istituzionale".

Il messaggio di Fabio Balsamo

L'attore napoletano ha pubblicato una serie di fotografie che ripercorre i migliori momenti trascorsi insieme al collega nei The Jackal: il primo video "Gli effetti di Gomorra sulla gente", il primo film "Addio Fottuti Musi Verdi", la prima serie "Pesci piccoli" e i tanti video Youtube.

Caro Ciro, ancora una volta la vita ci ha voluto accanto per creare nuovi ricordi…così come :1. Il nostro primo video2. Il nostro primo film3. La nostra prima serie4. Il tuo primo matrimonio5. La nostra prima gravidanzaEd ora …6. Il nostro primo programma in prima serata su una rete istituzionale con un Game Show a premi dove tu fai il conduttore e io Mannaggia sempre la spalla ma perché non capisco…The Floor dal 2 Gennaio su Rai2

The Floor, come funziona il nuovo game show di Rai2

C'è grande curiosità nei confronti di The Floor, format che all'estero ha già grande seguito. Si tratta di un esperimento tutto nuovo per la televisione italiana: un game show che coinvolge oltre cento concorrenti che si sfidano in un meccanismo di domande serrate. Ognuno occupa una casella e l'obiettivo è conquistare e quindi eliminare la casella dell'altro. La sfida ovviamente andrà avanti fino a quando un concorrente non conquisterà tutte le caselle del pavimento. The Floor è un format olandese che va in onda anche in Francia, Germania, Romania, Spagna, Ucraina e Stati Uniti.