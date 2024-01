Ascolti tv martedì 23 gennaio: chi ha vinto tra La Storia e il Grande Fratello Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra La Storia, serie tv con Jasmine Trinca in onda su Rai 1 e il Grande Fratello in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di martedì 23 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di martedì 23 gennaio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la fiction con Jasmine Trinca La Storia. Su Canale5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Su Rai 2 è tornato The Floor, il quiz condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra La Storia e il Grande Fratello

Nella serata di martedì 23 gennaio su Rai1 è stata trasmessa la quarta e ultima puntata de La Storia, la fiction tratta dall'omonimo libro di Elsa Morante e interpretata da Jasmine Trinca. I vari appuntamenti tv avevano già appassionato il pubblico, arrivando a toccare quasi i quattro milioni di telespettatori. Il tragico e commovente finale della fiction ha catturato l'attenzione di 3.466.000 spettatori arrivando al 19.4% di share.

Primo martedì in prima serata per il Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda da metà settembre, sembra mantenersi in linea con gli ascolti di Canale 5, sebbene siano passati ormai mesi dall'inizio del programma, pare che la curiosità nei confronti dello show non sembra essersi attenuata e il nuovo appuntamento ha conquistato.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 The Floor – Ne rimarrà solo uno è stato visto da 1.006.000 spettatori segnando il 6.1% di share. Su Italia1, la puntata de Le Iene ha interessato 1.376.000 spettatori registrando il 9.5%. Su Rai3, torna Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo che ha interessato 283.000 spettatori pari con uno share dell’1.6%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato seguito da 734.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.269.000 spettatori segnando uno share del 7.3%. Su Tv8 Natale alle Highlands ha segnato 431.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Breakdown – La trappola ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.8%.