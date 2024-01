Come partecipare all’Eredità 2024: casting e requisiti per i concorrenti, il regolamento Il 2 gennaio inizia la 22esima edizione de L’Eredità, il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni. I casting per prendere parte al programma sono iniziati il 15 ottobre e continueranno fino al prossimo 15 maggio. Ecco tutti i requisiti per partecipare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 2 gennaio 2024 parte la ventiduesima edizione de L'Eredità su Rai1, condotta quest'anno da Marco Liorni, al quale è stata affidata la conduzione dopo che a tenere il timone del game show per lungo tempo è stato Flavio Insinna. Come per altri programmi televisivi per partecipare è necessario superare dei casting, iniziati già lo scorso 15 ottobre 2023 e che si concluderanno il 15 maggio 2024, per partecipare ai provini bisognerà consultare il regolamento reso noto sul sito ufficiale della tv pubblica. Le puntate dell'amatissimo quiz saranno girate a Roma, nelle sedi della Rai.

Come partecipare ai casting dell’Eredità 2024

Tanti sono i campioni che si sono succeduti al game show dell'access prime time di Rai 1, pronti a misurarsi con le sfide e la temibile "Ghigliottina". Chiunque, quindi, volesse candidarsi come concorrente al game show di Rai1, può farlo attraverso due modalità:

Chiamare il numero 02 2828000

compilare il form che si trova sul sito dedicato al programma

Chi può candidarsi: i requisiti e il regolamento

Può candidarsi come partecipante al gioco di Rai1, chiunque abbia compiuto 18 anni alla data di partecipazione. Secondo quanto richiesto dal regolamento, oltre alla maggiore età, non potranno prendere parte al gioco coloro che hanno precedenti penali, a cui si aggiungono:

Leggi anche Paola Perego è la sesta concorrente di Ballando con le stelle 2023

"Ex dipendenti ed i collaboratori della RAI, di Banijay Italia S.P.A e delle loro controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti suindicati e i minorenni, nonché coloro che abbiano già partecipato alle puntate dell’edizione in corso de L’Eredità (2023-2024) nonchè alle edizioni de l’Eredita’ del 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023".

Le selezioni: come sono scelti i concorrenti dell’Eredità

Dopo la candidatura la redazione che si occupa dei casting richiama o invia una mail a ciascun aspirante concorrente, affinché possa sostenere un provino, che può essere sia in presenza che da remoto. Durante il provino i concorrenti dovranno sostenere un test, particolarmente articolato, al quale seguirà un'intervista video, ovviamente verrà dato uno sguardo d'insieme del candidato, che tenga conto anche della simpatia, della spigliatezza e anche del vissuto di ogni aspirante concorrente, insieme alla preparazione culturale. Sarà oggetto di analisi anche l'attitudine alla macchina da presa. Una volta individuati i possibili concorrenti che possono, saranno divisi in squadre e poi convocati per partecipare.

Dove si fanno i provini per partecipare all'Eredità

Qualora i provini non dovessero essere fatti da remoto, si svolgeranno in presenza, ovvero nelle sedi Rai di Roma.