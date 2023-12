A Sanremo 2024 aumenta il numero di cantanti, Amadeus cambia regolamento a poche ore dall’annuncio A poche ore dall’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2024, Amadeus annuncia un cambio di regolamento importante relativo al numero di artisti in gara.

A cura di Andrea Parrella

Cambia il regolamento di Sanremo. A poche ore dall'annuncio con cui Amadeus svelerà, nel corso del Tg1 del 3 dicembre, i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2024. E questa variazione, annunciata da Rai la mattina del 3 dicembre, riguarda proprio il numero dei cantanti in gara, che passeranno da 26 a 30. Come si legge testualmente dal documento di "modifica al regolamento di Sanremo 2024":

Il numero degli Artisti invitati dal Direttore Artistico, di cui al capitolo “Gli Artisti”, viene variato da 23 (ventitré) a 27 (ventisette). Conseguentemente viene variato anche il numero complessivo di Artisti in gara, che – comprensivo dei 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023 – passa da 26 (ventisei) a 30 (trenta).

L'ultima edizione di Sanremo per Amadeus

Amadeus, insomma, fa le cose in grande e getta le basi per mantenere la promessa fatta nei giorni scorsi, quando ha detto chiaramente che per il quinto e ultimo (per ora!) Sanremo da conduttore della sua carriera, le serate non si chiuderanno prima delle 2 di notte. Con 30 artisti in gara, sarà difficile comprimere la durata delle cinque serate e i nuovi slot saranno certamente figli della volontà del conduttore e direttore artistico di non privarsi di interpreti sul palco per questa edizione che completerà il suo fortunatissimo ciclo alla guida della manifestazione canora, portata in questi anni, intervallati dalla pandemia, a livelli di ascolti record e un grande riscontro soprattutto sotto il profilo della caratura dei cantanti in gara.

Amadeus annuncia i cantanti di Sanremo al Tg1

L'annuncio dei 30 cantanti di Sanremo 2024 avverrà, in linea con quanto accaduto nelle ultime due edizioni, nel corso del Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre. Sempre al Tg1 Amadeus aveva annunciato nel corso della settimana co-conduttori e co-conduttrici delle cinque serate, mentre mercoledì 6 dicembre svelerà i nomi degli ospiti.