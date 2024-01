The Floor su Rai 2, la finale di martedì 30 gennaio: i finalisti e il montepremi del vincitore Questa sera su Rai2, a partire dalle 21.15, andrà in onda la puntata finale di The Floor condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Sono 17 i concorrenti rimasti in gioco pronti a tutto pur di vincere il montepremi da 100mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Floor, il game show di Rai 2, giunge alla sua finale questa sera. Condotto dal duo dei The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, The Floor ha iniziato con 100 concorrenti, diversi per estrazione sociale, professione ed età, ciascuno esperto in una materia specifica. Dopo intense sfide settimanali, siamo ora giunti all'ultima puntata con i concorrenti rimasti che si contendono il montepremi finale di 100.000 euro.

Quanti sono i concorrenti rimasti in gioco e chi sono

Sono 17 i concorrenti rimasti in gioco, tra questi: Simona Sventura, Sabrina, Cristina, Pierluigi, Leonardo, Luca, Tony, Carmen e Alberto Biscaldi. Grandi sorprese nella penultima puntata: erano rimasti 33 concorrenti in gioco, tra questi Amelio che ha sorpreso tutti vincendo diciotto caselle in sei duelli consecutivi venendo infine eliminato. Elimanata anche Ilaria che si è distinta fin dalla prima puntata per la sua abilità e strategia, ma è caduta in una sfida contro Tony sugli stemmi delle squadre di calcio.

Chi è Alberto Biscaldi, il favorito a vincere The Floor

Alberto Biscaldi sembra essere il favorito alla vittoria della prima edizione di The Floor. Il quotidiano Il Giorno gli ha tributato un articolo, raccontando che è nato a Vigevano e ha 24 anni. Si è aggiucato il duello finale di puntata vincendo 5mila euro in gettoni d'oro e ora punta a conquistare il montepremi finale. È un dottorando in Letteratura tra Università Cattolica di Milano e alla Sorbona di Parigi ed già laureato con doppia laurea magistrale.

Qual è il premio finale per il vincitore di The Floor

Il premio finale che si aggiudica il vincitore di The Floor equivale a centomila euro in gettoni d'oro. Chi arriverà fino in fondo sarà quindi riuscito a battere tutti i concorrenti presenti sul pavimento ‘magico' del gioco che in sei puntate ha conquistato il pubblico di Rai2.