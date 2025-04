“Stasera tutto è possibile è finito”, Stefano De Martino nel promo del suo ritorno in prima serata

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Tornerà in prima serata il prossimo 2 maggio, Stefano De Martino, con uno speciale di Affari Tuoi che avrà il sapore di festa finale di una stagione trionfale. Il conduttore, volto indiscusso di questa stagione televisiva, è riuscito a far dimenticare il predecessore Amadeus alla guida di Affari Tuoi, raggiungendo numeri incredibili nell'access prime time di Rai1.

Come sarà Affari Tuoi in prima serata

Il 2 maggio condurrà uno speciale in prima serata con protagonisti molti personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare buona parte del cast di Stasera Tutto è Possibile, l'altro progetto di grande successo che si è chiuso due settimane fa e che, probabilmente, non sarà condotto da De Martino il prossimo anno. Proprio su questo gioca il promo di Affari Tuoi in prima serata, con il conduttore che parla al telefono con il Dottore e dice "no, Stasera tutto è possibile è finito", prima che i componenti del cast del programma invadano lo studio lasciando intendere che quella di Affari Tuoi del 2 maggio sarà, a tutti gli effetti, una sorta di festa di addio di Stasera Tutto è Possibile, con l'aggiunta di alcuni nomi speciali al cast della serata, tra cui Serena Brancale, Stash e Sal Da Vinci.

Per Affari Tuoi la prima serata non è l'unico "attestato di stima" della Rai, che spremerà il programma anche oltre la sua naturale durata, visto che andrà avanti fino alla fine di giugno, come avevamo anticipato su Fanpage diversi giorni fa.

Il futuro di Stasera tutto è possibile

Sul futuro di Stasera Tutto è Possibile, invece, è ancora troppo presto per capire che ne sarà del programma. Le lacrime di Stefano De Martino alla fine dell'ultima puntata lasciavano intendere che quella fosse la puntata di chiusura della sua esperienza alla guida della trasmissione, ipotesi ampiamente confermata a Fanpage da fonti accreditate. In tal caso tutta la compagnia di giro del programma seguirebbe il conduttore, come ha lasciato intendere con parole chiarissime Francesco Paolantoni, intervistato da Fanpage: "Senza Stefano De Martino, il gruppo non esiste più".