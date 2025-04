video suggerito

Stefano De Martino porta "Affari Tuoi" in prima serata con un'edizione VIP, tra gli ospiti Izzo, Paolantoni e Brancale Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Serena Brancale e non solo, anche i The Kolors che accompagneranno lo scarto dei pacchi con esibizioni dal vivo. È il canovaccio dell'edizione speciale di Affari Tuoi VIP del prossimo 2 maggio.

Il 2 maggio la Rai punta ancora una volta sulla sua nuova gallina dalle uova d'oro. Stefano De Martino, dopo il clamoroso successo ottenuto nella conduzione quotidiana di Affari Tuoi e quello di Stasera tutto è possibile su Rai2, approda in prima serata su Rai1 con una puntata speciale del game show dei pacchi in versione VIP. A guardare il cast è un esperimento molto interessante: c'è tutto il cast di STEP e ci sono i cantanti che fanno da colonna sonora al programma, i quali suoneranno dal vivo.

Gli ospiti della serata evento di Affari Tuoi del 2 maggio

La puntata speciale di venerdì 2 maggio sarà caratterizzata da un super cast. De Martino porterà con sé i suoi amici di Stasera tutto è possibile: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice. Tra gli altri ospiti confermati: Federica Nardi, Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci. Ed è questa la novità. Questi ultimi tre daranno vita agli intermezzi musicali che generalmente partono durante l'apertura dei pacchi. I cantanti si esibiranno dal vivo dando vita alle canzoni dell'ultimo Sanremo: "Anema e Core", "Tu con chi fai l'amore", "Rossetto e caffè".

Il caso televisivo dell'anno

Non è un segreto per nessuno: Stefano De Martino è ormai diventato il caso televisivo dell'anno. Quando l'ex ballerino di Amici ha preso le redini di Affari Tuoi, in molti temevano il confronto con il predecessore Amadeus. Preoccupazioni che si sono dissolte rapidamente davanti a numeri di ascolto straordinari, che hanno trasformato De Martino nella nuova punta di diamante della tv pubblica. Questa prima serata rappresenta solo il primo passo verso un futuro che vedrà De Martino sempre più protagonista nel prime time di Rai1. La rete ammiraglia starebbe preparando per lui un approdo definitivo in prima serata nella prossima stagione autunnale, proprio grazie ai successi ottenuti sia con Affari Tuoi che con Stasera Tutto è Possibile su Rai2, dove la puntata finale dell'8 aprile ha raggiunto il 18% di share.

La possibile estensione di Affari Tuoi fino a giugno

Il successo di De Martino potrebbe portare anche a un prolungamento della stagione regolare di Affari Tuoi, come anticipato da Fanpage.it. Se attualmente la chiusura è prevista per il 1° giugno, ci sarebbero richieste da parte dell'azienda di produrre circa 20 puntate aggiuntive, portando così la conclusione alla fine di giugno.