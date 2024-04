Crozza commenta lo sbarco di Amadeus sul Nove: “Io passato 7 anni fa, adesso sembra Lampedusa”

video suggerito

Durante l’ultima puntata di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza commenta la possibilità che Amadeus sia pronto a lasciare la Rai per sbarcare sul Nove. L’indiscrezione ha ormai catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, convinti che l’ex conduttore di Sanremo sia ormai a un passo dalla firma con il gruppo Discovery. Per il momento, Amadeus non si è sbilanciato ma non ha nemmeno smentito il possibile passaggio. A parlare al suo posto è stato l’amico Fiorello che ha lasciato intendere che l’uscita di Amadeus dalla Rai sarebbe più che un pettegolezzo. Una circostanza nella cui direzione è sembrato andare anche il monologo di Crozza, uno dei primi volti Rai a passare a Nove.

Maurizio Crozza: “A Nove eravamo lo sgabuzzino della tv italiana”

“È bello lavorare sul Nove. Io l’ho capito 7 anni fa che era bello lavorare sul Nove. Poi è arrivato questo qua (alle sue spalle c’è una foto di Fabio Fazio, ndr) e poi dicono che adesso arriverà anche questo qua (sul maxischermo compare una foto di Amadeus, ndr). Io sono contentissimo di questa cosa”, ha dichiarato il comico durante l’ultima edizione di Fratelli di Crozza. Quindi ha aggiunto:

Mi piace che arrivino Fazio e Amadeus. Siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso Nove sembra Lampedusa dove tutti arrivano. Ma non c’è da ridere perché io diventerò sempre più marginale. Farò la fine di Di Maio.

Maurizio Crozza: “Perché tutti scappano dalla Rai?”

“La domanda è: ma come mai scappano tutti dalla Rai?”, si è chiesto Crozza, per poi citare un articolo pubblicato qualche giorno fa da Repubblica, “‘La destra forza la par condicio: nei talk Rai il governo potrà parlare senza limiti’. È nata la dis-par condicio. Nei prossimo talk e nei tg fino alle Europee, il tempo dedicato all’opposizione verrà contingentato mentre il governo potrà parlare senza limiti. Sembra una tariffa Vodafone solo che, al contrario della Vodafone dove puoi parlare con tutti, in Rai con 70 euro di canone puoi sentire solo loro. È geniale”.