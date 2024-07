video suggerito

Quando inizia Affari Tuoi e come partecipare al game show condotto da Stefano De Martino Affari Tuoi ha una data di ripartenza: dopo l'addio di Amadeus, torna in onda il game show con Stefano De Martino alla conduzione. Appuntamento al prossimo 2 settembre 2024 su Rai 1: ecco come partecipare.

A cura di Gaia Martino

Ora è ufficiale: Affari Tuoi sta già riscaldando i motori per ripartire dopo le vacanze estive con una nuova edizione ricca di sorprese, colpi di scena e storie. È stato lanciato ieri il promo del game show che dalla prossima stagione televisiva avrà un nuovo conduttore, Stefano De Martino. Proprio quest'ultimo, su Instagram, ha confermato la data di partenza del programma in onda nella fascia access prime time di Rai Uno, fissata per il 2 settembre 2024.

Quando inizia Affari Tuoi con Stefano De Martino

È stata fissata per lunedì 2 settembre 2024 la data di partenza di Affari Tuoi: il game show condotto da Stefano De Martino il cui promo è stato lanciato per la prima volta ieri sul primo canale della tv di Stato, andrà in onda, come da tradizione, dalle 20.30 ogni giorno su Rai1. Nel video presentazione, il conduttore napoletano alza la cornetta del tradizionale telefono rosso (sostituito poi da Amadeus con uno smartphone): "Dottore pronto, sì, la Rai ha accettato il cambio" dice prima di aggiungere, in maniera scherzosa, "La ringrazio e vado avanti, arrivederla".

Come partecipare ad Affari Tuoi: le informazioni per i casting

Saranno sempre 20 i protagonisti delle puntate di Affari Tuoi in arrivo dal prossimo settembre: 20 rappresentanti di ogni regione italiana potranno provare a sfidare il dottore e riuscire a tornare a casa con una cifra in gettoni d'oro. Le attività di selezione dei concorrenti saranno effettuate dalla società Endemolshine Italy a partire dal 24 luglio 2024 fino al 30 settembre 2024, previo chiusura anticipata per motivi interni all'azienda. La raccolta delle candidature per la partecipazione è, quindi, già attiva: ci si può candidare via web, dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sul sito www.giocherai.it alla sezione "Giochi in studio".