Max Giusti svela come funziona Affari Tuoi: il budget a puntata e le strategie del dottore per calare le vincite Max Giusti svela il meccanismo delle vincite di Affari Tuoi. Il conduttore spiega che non era previsto si vincessero grandi somme in più puntate di seguito, per cui quando ciò accadeva, a pagarne le conseguenze erano proprio i vertici Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Il programma più pop del momento, senza dubbio tra i più seguiti, è Affari Tuoi. Dopo la conduzione di Amadeus, ora il timone è passato a Stefano De Martino e la trasmissione continua a mietere successi, oltre ad essere uno dei game show più gettonati in termini di partecipazione. Eppure, c'è sempre un alone di mistero sul meccanismo che regola le vincite. A spiegarlo, in un'intervista nel podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, è stato Max Giusti, che è stato uno dei conduttori più amati.

Come funzionano le vincite ad Affari Tuoi

Il conduttore, quindi, risponde senza filtri alle domande rivoltegli da Rapone e Tinti che, in un'atmosfera giocosa, parlano di qualsiasi argomento. Si arriva, così, anche a toccare la questione del meccanismo di gioco di Affari Tuoi. La fortuna dei pacchisti ha un suo peso, ma fino ad un certo punto. Max Giusti, infatti, spiega che ogni game show ha un tetto massimo di vincita che, talvolta, può essere superato, ma poi ci sono delle conseguenze:

Ogni gioco ha un budget, quello di Affari Tuoi era molto alto: 33mila euro a puntata, cioè ogni puntata aveva la possibilità di costare 33mila euro. Quindi che succedeva. Se avevano vinto da poco cercavano di levargli sti soldi perché 500mila, 500mila… e tu vedevi il dottore che diceva: “Bene, ma tu non lasceresti questo pacco numero 13, dove dentro c’erano i 300mila, in cambio di. E se la risposta era no quello mi tremava sotto e cercava il sistema per cambiare.

Dirigenti Rai mandati via dopo le vincite troppo alte

Giusti, poi, aggiunge dei retroscena relativi al fatto che quando è capitato che la situazione sfuggisse di mano e che, quindi, ci fossero più vittorie di quelle previste, a pagarne erano proprio i vertici dell'azienda: "A volte ho visto dei dirigenti Rai andare via dopo i 500mila che piangevano perché non sapevano come fare e io godevo come un pazzo perché tanto mica erano soldi miei, che me frega".