Un’altra serata da “soldi sicuri” ad Affari Tuoi: la sfida di Stefano De Martino ai sospetti di uno show “truccato”

Ad un certo punto della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 16 ottobre, il quadro che si presenta davanti ai due protagonisti e agli spettatori a casa è esattamente quello che vedete nella foto in alto. Nove pacchi da aprire ancora tutti rossi, da 5 mila a 200 mila euro, a fronte di un unico pacco blu del valore di 50 euro. Stefano De Martino lo ha sottolineato più volte ai suoi due concorrenti, Francesca e Simone da Locorotondo: "Questa è una partita da record".

È stata infatti una partita stranissima che ha confermato la tendenza a una certa generosità da parte della fortuna (!!!). Quella di quest'anno, infatti, è un'edizione molto ricca, che termina spesso con una grossa vincita o comunque con grandi possibilità di vincita fino alla fine, di modo da tenere agganciato lo spettatore il più possibile. Striscia la Notizia, per esempio, ha parlato di ‘stranezze' ripescando un servizio che lega tutte le volte che Affari Tuoi nella sua storia ha dato l'idea di essere governato dalla ‘mano invisibile degli autori'. La puntata di questa sera, leggendo in controluce, sembra quasi una sfida ai sospetti e tutte le dicerie da parte del programma condotto da Stefano De Martino.

Anche se, alla fine, la coppia si è ritrovata "solo" con 10 mila euro, la dinamica della partita ha insinuato ancora una volta dubbi per questa inusuale e spropositata differenza con i pacchi più ricchi che hanno inevitabilmente regalato maggiore pathos alla puntata. Stefano De Martino deve aver capito, adesso, qual è il nuovo banco di prova: non la gestione del meccanismo di gioco in sé, del quale ormai è padrone assoluto, quanto l'abilità nel gestire tutta la pressione mediatica che circonda lui e il gioco stesso. Da mesi si muove con disinvoltura su un campo minato: dalle simpatie di Arianna Meloni alle avances delle concorrenti perché bello ("Sei senza pudore" è già da Techetechetè), fino a quest'ultimo attacco alla credibilità e alla trasparenza del programma. Per adesso, sta superando anche questo.

