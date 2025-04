video suggerito

Striscia su Affari Tuoi: "I pacchisti segnano i numeri preferiti su un foglietto che viene consegnato al Dottore" Nella puntata del 3 aprile, Striscia la Notizia attacca ancora Affari Tuoi e svela dettagli sulle pre-interviste che avvengono nelle fasi di selezione dei pacchisti. Durante i colloqui, i concorrenti segnerebbero i loro numeri fortunati su un foglietto che poi verrebbe consegnato al Dottore.

A cura di Sara Leombruno

Striscia la Notizia continua a puntare i riflettori sull'aleatorietà di Affari Tuoi. Nelle scorse puntate, il tg satirico aveva parlato della presunta strategia degli autori di portare i pacchi più ricchi alle fasi finali del gioco, così da tenere alto l'interesse dei telespettatori. Adesso, Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, svela ulteriori dettagli sulle pre-interviste che avvengono nelle fasi di selezione dei pacchisti. Durante i colloqui, i concorrenti segnerebbero i loro numeri fortunati su un foglietto che poi verrebbe consegnato al Dottore.

I fogliettini con i numeri fortunati dei pacchisti

Nella puntata di questa sera, Rajae torna a intervistare l’avvocato Massimiliano Dona, che rilascia delle nuove dichiarazioni: "Durante la pre-intervista, i numeri preferiti venivano annotati su un fogliettino in ordine di importanza. Questo “pizzino” girava prima nella stanza dove i pacchi vengono abbinati ai premi e poi finiva nella postazione del dottore".

Le informazioni sulle situazioni economiche

Massimiliano Dona rivela anche un’altra informazione che l’autore del programma di Stefano De Martino avrebbe a disposizione grazie ai colloqui pre-puntata con i concorrenti e che risulta determinante per il rispetto del budget: "Si raccoglievano informazioni come le necessità economiche: se avevano debiti, un mutuo da estinguere, oppure se volevano aprire un’attività imprenditoriale. Sono informazioni preziosissime per il “Dottore” perché sa esattamente con quanti soldi può interrompere il gioco".

Se si sa che il concorrente ha nel pacco 300.000 euro, il “Dottore” sa esattamente qual è l’offerta con la quale si può interrompere il gioco e quindi risparmiare i soldi e rimanere all’interno del budget.