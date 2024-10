Striscia la Notizia vs Affari Tuoi: questa sera tutte le “stranezze” sui premi del gioco di Stefano De Martino

video suggerito

Striscia la Notizia ha riacceso i riflettori su Affari Tuoi. Dopo una serie di vincite da record e la presenza di pacchi estremamente ricchi fino agli ultimi minuti della trasmissione, Striscia la Notizia andrà in onda questa sera con un servizio su Affari Tuoi, il popolare game show di Raiuno. In risposta alle numerose segnalazioni giunte dai telespettatori, il programma satirico di Antonio Ricci ha deciso di riportare l’attenzione su quelle che definisce “stranezze” e “meccanismi singolari” all'interno del format televisivo.

Tutti i sospetti

Dopo il grande successo di ascolti, Affari Tuoi è stato al centro del dibattito per enormi somme vinte nelle prime settimane di gioco. Diversi spettatori hanno scritto a Striscia denunciando la costante presenza di pacchi di alto valore fino alle battute finali del gioco e a una sequenza di vincite che, secondo molti, sarebbe troppo fortunata per essere casuale. Non è la prima volta che Striscia punta il dito contro Affari Tuoi. Già in passato, il programma di Ricci aveva sollevato dubbi sull'autenticità del game show, riportando alla luce diverse “bizzarre casualità” che avrebbero fatto sorgere sospetti su come venisse gestita la distribuzione dei premi.

Il ritorno al passato per spiegare il presente

Per rispondere alle numerose segnalazioni, Striscia la Notizia ha scelto di trasmettere nuovamente un servizio andato in onda nel 2013, in cui venivano analizzate alcune delle “stranezze” del programma. Il servizio, che andrà in onda stasera alle 20:35 su Canale 5, si propone di fare un excursus storico di quelle che Ricci e il suo team definiscono “coincidenze incredibili” legate a Affari Tuoi. Secondo quanto riportato dal tg satirico, questi episodi continuano a verificarsi, alimentando ulteriori dubbi tra il pubblico. Quella di questa sera potrebbe essere, di fatto, il primo atto della nuova "faida" tra Affari Tuoi e Striscia.