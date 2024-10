video suggerito

Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza sulle vincite alte: "Non ci sono soldi" Nel corso della puntata del 13 ottobre, Stefano De Martino sembra scherzare sui premi molto alti per i concorrenti di Affari Tuoi. Un tema che è sempre stato nervo scoperto del programma ed ha acceso sospetti nel corso degli anni. Battuta involontaria o strategia?

A cura di Andrea Parrella

A fare la fortuna di Affari Tuoi nelle ultime settimane sono state soprattutto le vincite alte di molti concorrenti, che certamente hanno favorito l'attenzione del pubblico. Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 13 ottobre, con Fabiana e Raffaele concorrenti della Campania, Stefano De Martino sembra aver scherzato sul livello dei premi che i concorrenti sono riusciti a portare a casa.

La battuta di De Martino sulle vincite di Affari tuoi

Nell'ambito di una partita molto equilibrati sin dai primi pacchi, arriva il momento della prima offerta del dottore, Stefano De Martino scherza sul pennarello che non funziona, legando la cosa, con un pizzico di ironia, proprio ai premi di queste prime settimane: "Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l'inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile".

Una battuta che pare un'allusione velata a un aspetto sensibile, quasi un nervo scoperto per Affari Tuoi, che fa discutere da sempre e nelle ultime settimane con nuovo vigore visto il successo. Si tratta dei sospetti sulle possibili manovre e strategie di Affari Tuoi nella gestione dei pacchi per favorire la drammaturgia della puntata e quindi gli ascolti.

Un nuovo scontro Affari Tuoi-Striscia?

Non è chiaro se quella di De Martino fosse una battuta involontaria, oppure una forma di ironia strategica per spegnere sul nascere la fiamma che un programma concorrente come Striscia sta provando a riaccendere, essendosi occupato in passato di questa vicenda. Di sicuro una conflittualità rinnovata tra Affari Tuoi e Striscia La Notizia darebbe continuità a un dualismo storico tra i due programmi, iniziato ai tempi delle prime edizioni con Paolo Bonolis, proseguito fino ai tempi di Max Giusti e Flavio Insinna. Un dualismo che sarebbe cruciale nel determinare le sorti di una stagione televisiva in cui stiamo assistendo a una concentrazione di interesse sulla fascia dell'access prime time che da alcuni anni appariva sopita. E soprattutto, a chi converrebbe di più una gara a distanza: De Martino o Antonio Ricci?