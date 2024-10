video suggerito

Antonella Clerici sulla polemica per la pausa pubblicitaria: "Mi scuso, sugli errori tecnici sono tollerante" Antonella Clerici è tornata sulla questione del golden minute, il minuto di break pubblicitario, che nella puntata di lunedì 14 ottobre di È sempre mezzogiorno è durato più del previsto: "Tutti possiamo sbagliare, sono sempre dalla parte di chi lavora".

Antonella Clerici è tornata sulla questione del golden minute, il minuto di break pubblicitario, che nella puntata di lunedì 14 ottobre di È sempre mezzogiorno è durato più del previsto, irritando la conduttrice: "Va bene ce lo toglierete da qualche altra parte, vero?". Dopo aver appurato che si è trattato di un errore tecnico, però, Clerici si è scusata, sottolineando: "Tutti possiamo sbagliare, sono sempre dalla parte di chi lavora".

Le scuse di Antonella Clerici: "Pensavo avessero messo la pubblicità che non mettono prima"

Nella puntata di oggi, 15 ottobre, Antonella Clerici si è ritagliata uno spazio per fare chiarezza sulla sua reazione in merito al prolungamento del break pubblicitario del giorno prima. La conduttrice ha spiegato di non aver capito che ci fossero problemi tecnici nel corso della trasmissione: "C'è stato un qui pro quo. Nel senso che io ho dato il golden minute che è durato quasi due minuti. C'è stato un errore tecnico e siamo andati a nero. Mi scuso perché sugli errori tecnici sono molto tollerante perché tutti possiamo sbagliare, ci mancherebbe altro. Io non ho visto che eravamo a nero". Clerici ha poi aggiunto quella che in molti hanno letto come una frecciatina: "Pensavo solamente che ci avessero messo come al solito tutta la pubblicità che non ci mettono prima. Ho fatto le mie solite battute. Ci tengo a dirlo perché io sono sempre dalla parte di chi lavora. Mi scuso".

La polemica di Antonella Clerici sul golden minute

"Si chiama golden minute ma mi sembrava più di un minuto" aveva esclamato Antonella Clerici dopo essere tornata in diretta su Rai 1. "Va bene ce lo toglierete da qualche altra parte, vero? Perché quelli che stanno sempre zitti, buoni e cari, invece quelli che rompono sono quelli che poi hanno", ha precisato ancora la conduttrice.