È sempre mezzogiorno, un telespettatore al telefono critica gli chef: la reazione di Antonella Clerici Antonella Clerici durante la puntata di È sempre mezzogiorno oggi ha risposto alla telefonata di un telespettatore che non ha risparmiato gli chef in studio: "Quel pollo non si può vedere". La reazione della conduttrice: "Non ci fanno passare nulla, sono diventati tutti cuochi".

A cura di Gaia Martino

Chiamata inaspettata oggi per Antonella Clerici che nel suo programma della mattina, È sempre mezzogiorno, durante il gioco telefonico, ha parlato al telefono con un telespettatore che si è lamentato con gli chef in studio. Prima di dire il suo punto di vista, ha raccontato di sé e della sua passione per il programma: "Sono un assemblatore di ingredienti, metto insieme le cose e cucino così. Vi vedo sempre, sono a casa con la mamma disabile e la badante, vi guardiamo sempre. Prendo spunto dalle vostre ricette, quelle con i frullati, per mia mamma. Lei ormai parla solo con gli occhi", le parole prima delle critiche.

La telefonata del telespettatore a È sempre mezzogiorno

Quando Antonella Clerici ha alzato la cornetta per il gioco telefonico durante È sempre mezzogiorno, non immaginava che dall'altra parte ci fosse un telespettatore pronto a sgridare Daniele Persegani, lo chef. "Ciao Antonella, ho due cose da segnalarti. La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere. Mia mamma faceva la cuoca e la bruciava sempre, dopo c'è puzza di pollo bruciato" ha dichiarato Stefano, il concorrente di Lodi del gioco telefonico. Gli assistenti dello chef si sono così scusati: "Hanno ragione, ci hanno fatto notare che abbiamo lasciato dei peli, è stata una svista. Grazie per averci avvisato". Stefano ha poi continuato: "Odio uno di voi. Saluto tutta la redazione, ma io odio solo una persona in senso buono. Parlo di Fulvio Marino, ma come fa a creare queste cose così bene? Se le porta da casa, non posso credere che gli vengano così bene, vengo lì a vederlo perché non ci credo". La Clerici, prima di invitarlo a rispondere alla domanda per la quale ha chiamato, ha difeso Fulvio Marino: "Lui fa il panificatore, ha girato tutto il mondo per imparare l'arte della panificazione. Vieni qui a vederlo. Ti garantisco che fa tutto lui". "Ora devi darmi il numero però" ha aggiunto la Clerici. "Non serve vederlo perché il numero sarà a caso, dirò il numero della mia mamma. 1932", le ultime parole di Stefano prima di scoprire di aver perso. Chiusa la telefonata con il concorrente, la conduttrice si è così sfogata: "Non ce ne fanno passare una qui, ormai tutti sono diventati cuochi, chef gourmet. I social hanno creato delle morbosità. Sono tutti cuochi o nutrizionisti".