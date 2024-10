Alessia spiazza Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La partita di Affari Tuoi di ieri sera, mercoledì 9 ottobre 2024, ha regalato risate e intrattenimento ai telespettatori di Rai1 con la partita di Alessia, pacchista della Regione Calabria. Fisioterapista, è originaria di Rossano Calabro ed è stata accompagnata dalla sorella Federica: è riuscita a tornare a casa con una bella cifra in tasca, 30mila euro. Il suo è stato un finale quasi inaspettato visto l'andamento della partita, ecco perché, nel corso della puntata, si è lasciata andare a diverse frecciatine smielate rivolte a Stefano De Martino.

Le gag di Alessia con Stefano De Martino e il dottore Pasquale Romano

Dopo aver eliminato alcuni pacchi rossi dal tabellone, durante la partita ad Affari Tuoi, la concorrente Alessia ha dichiarato rivolgendosi a Stefano De Martino: "Ci vuole tanta fortuna nella vita, non ti dico cosa. Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. Un gluteo, anche metà". Il conduttore è scoppiato a ridere, quasi spiazzato, così come tutti i presenti.

Alessia ha anche scherzato con il dottore Pasquale Romano provando a ipnotizzarlo: "Ho fatto un corso di ipnosi a Torino. Funziona. Voglio usarla con il dottore. Chissà, magari riusciamo a fargli una macumba. Voglio provare a ipnotizzarlo dalla telecamera" ha dichiarato prima di provare a convincere il dottore invitandolo a "guardare il monitor", a "togliere gli occhiali, distendere la mente e guardarla negli occhi".

L'errore di Stefano De Martino sull'assegno: "Mi sono confuso"

Alessia della Calabria ha stravolto lo studio di Affari Tuoi con la sua eccentricità. Tra battute, risate e l'ipnosi al dottore Pasquale Romano, Stefano De Martino si è distratto. Ha sbagliato la cifra offerta alla concorrente sull'assegno scrivendo 6mila anziché 9mila suggeritegli al telefono dal Dottore: "Ho sbagliato, mi sono confuso", il commento prima di completare un nuovo assegno.