Affari tuoi, Alessia ipnotizza il Dottore in diretta: “Ti faccio una macumba”, Stefano De Martino lascia lo studio

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 9 ottobre ha giocato Alessia per la regione Calabria con il pacco numero numero 1. La concorrente si è fatta accompagnare dalla sorella Federica. La puntata ha avuto picchi decisamente surreali. Alessia, sicura del corso di ipnosi fatto a Torino, ha voluto ipnotizzare il dottore Pasquale Romano in diretta. Poi, le frecciatine affettuose a Stefano De Martino: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". Dopo una partita disastrosa, Alessia e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro.

Chi è Alessia, la storia della concorrente della Calabria e della sorella Federica

Alessia è la concorrente della regione Calabria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 9 ottobre. Nella vita fa la fisioterapista: "Ho dovuto sempre sudare per ottenere qualcosa. La fortuna non mi appartiene". È originaria di Rossano Calabro e ha deciso di partecipare con la sorella Federica: "È la mia mascotte". Alessia si è dilungata a salutare tutti i suoi colleghi. A lei si è unita la sorella: "Vorrei salutare il mio fidanzato che amo tantissimo, si chiama Gaetano". E perché no, un saluto anche alla famiglia, ai nipotini e a zia Ninetta: "Ha 91 anni, salutala tu Stefano". Pronta la replica di Stefano De Martino: "Un bacio a zia Ninetta. Volete salutare qualcun altro? Noi potremmo fare tutta la puntata così. Salutiamo tutti, poi tra quaranta minuti apriamo il pacco e quello che c'è c'è". La puntata è stata ricca di momenti bizzarri e scambi di battute tra la concorrente della Calabria e Stefano De Martino.

La concorrente di Affari tuoi ipnotizza il dottore Pasquale Romano

Alessia, quando ha scelto il pacco del Piemonte, ha detto che avrebbe spiegato a Stefano De Martino il motivo che la lega a Torino. La pacchista del Piemonte è scoppiata a ridere e Alessia ha esclamato: "Ah ti sei messa a ridere?". Il conduttore ha placato bonariamente gli animi: "Ha sorriso. Volete litigare qua davanti a tutti? Ha sorriso, è felice". La concorrente, poi, ha spiegato a Stefano De Martino perché è legata a Torino:

Ho fatto un corso di ipnosi a Torino. Funziona. Voglio usarla con il dottore. Chissà, magari riusciamo a fargli una macumba. Voglio provare a ipnotizzarlo dalla telecamera.

Stefano De Martino si è reso disponibile e ha telefonato al dottore a cui ha detto: "Dottore guardi nel monitor, tolga gli occhiali, distenda la mente e guardi negli occhi di Alessia. Vediamo se funziona". Così, la concorrente ha iniziato ad agitare un dito davanti alla telecamera: "Pasqualo (nomignolo di Pasquale Romano, ndr) si concentri attentamente, guardi il mio dito e si rilassi". Stefano De Martino, incredulo, ha esclamato: "Ma che siamo dall'urologo. Io me ne vado". Ha mollato il telefono e si è avviato verso l'uscita. Poi, si è voltato ed è rientrato in studio.

Il conduttore ha ripreso il telefono e ha annunciato: "Il dottore si è addormentato, ha funzionato" e ha fatto sentire al microfono il dottore che russava. Alessia ha continuato a giocare con De Martino: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace". E lui: "Tu sei la mia Alessiuccia". La concorrente, poi, ha voluto esternare una riflessione: "Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". De Martino è scoppiato a ridere: "Uno solo?". Stordito dalla parlantina della concorrente ha persino sbagliato a scrivere l'offerta del dottore: "Mi sono confuso".

Affari tuoi, Alessia ha vinto 30mila euro nella puntata di mercoledì 9 ottobre

Vediamo come è andata la partita di Alessia e della sorella Federica. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 100mila euro, 75 euro, 300mila euro, 5mila euro, 100 euro e 1 euro. Il dottore ha offerto 29mila euro. L'offerta è stata rifiutata. I pacchi seguenti contenevano: 50mila euro, 200mila euro e 20mila euro. Il dottore ha offerto 9mila euro, ma le due sorelle hanno deciso di fare i sei tiri richiesti. Nei pacchi c'erano: 10mila euro, 500 euro, 50 euro, 75mila euro, 15mila euro e 5 euro. Il dottore ha offerto 3mila euro. Offerta rifiutata. Nei pacchi seguenti c'erano 20 euro, 0 euro e 10 euro. Alessia e Federica sono arrivate al finale con 200 euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma le due hanno tenuto il loro pacco. E hanno fatto bene. Nel pacco numero 1 c'erano 30mila euro.