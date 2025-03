video suggerito

Ad Amici 24 Antonia si lamenta e urla in casetta: "Perché sono sempre ultima per il soundcheck?" Antonia ha perso la pazienza in vista del Serale di Amici 24. La cantante è stata chiamata per ultima per fare il soundcheck e si è lamentata con i compagni, urlando in casetta: "Ma perché io sempre per ultima? Perché? Proprio mentre vado a farmi la doccia devono chiamarmi?".

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno al serale di Amici 24 e la tensione in casetta inizia a farsi sentire. Come si è visto nel daytime del 19 marzo, Antonia si è lamentata più volte a causa del soundcheck in vista del primo live. La cantante è stata chiamata per ultima e ha perso la pazienza, urlando contro Chiamamifaro, che cercava di calmarla.

Antonia perde la pazienza per il soundcheck: "Perché sempre per ultima?"

Antonia è stata chiamata per fare il soundcheck in vista del Serale di Amici. Era ormai sera quando la produzione le ha chiesto di recarsi in studio. La cantante ha però perso la pazienza e ha iniziato a lamentarsi: "Perché devo essere sempre l'ultima a fare il soundcheck? Ma perché? Lo farò domani mattina praticamente". Passata un'ora senza ricevere la chiamata, Antonia è andata a fare la doccia. Non appena messo in piede in bagno, è arrivato l'avviso. A rispondere Chiamamifaro, che ha spiegato dove fosse la cantante. "Certo, me lo dovevano dire quando stavo entrando nella doccia, non quando toccava a me veramente. Stavo già letto.", ha poi commentato la diretta interessata.

Il suo atteggiamento non è passato inosservato ai compagni, in particolare a quelli di Trigno, che ha commentato: "Pensa i poveri stro**i che devono lavorare per lei, non è che deve cantare alle 9 di sera perché è una star mondiale. Io non posso dire niente che sono quello che prende a calci una bottiglietta se gli tolgono il telefono, però mi sembra una questione di riconoscenza". "Quale è il problema? Anche Luca ieri sera è andato a quest'ora", ha detto Chiamamifaro.

Il confronto tra Antonia e Chiamamifaro, che prova a farla ragionare

"Siamo tutti stanchi. Ma perché sei andata proprio adesso a farti la doccia? Era il momento sbagliato. Non è colpa loro, sapevi che sarebbe stato questo l'orario, sto solo cercando di contestualizzare", ha detto Chiamamifaro ad Antonia cercando di calmarla e farla ragionare. Ma le sue parole hanno sortito l'effetto contrario e la cantante ha perso ancora di più la pazienza: "Allora mi devono chiamare prima. Non mi dovete spiegare questa cosa, mi inca**o ancora di più. Sembra che sono una me**a a cui non frega un ca**o delle persone che lavorano".