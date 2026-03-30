Federica Pellegrini criticata per ‘l’ultima cena’ con Matteo Giunta prima del parto: “Quanto te la meni”

Federica Pellegrini è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato alcuni scatti “dell’ultima cena” con Matteo Giunta prima dell’arrivo della loro seconda figlia. “Non so come faremo”, ha scritto. In passato aveva dichiarato che la seconda gravidanza non era prevista. La risposta alle critiche.

Federica Pellegrini è ormai prossima al parto della sua seconda figlia. Dopo la nascita di Matilde nel 2024, la nuotatrice olimpica e il marito Matteo Giunta stanno per allargare la famiglia con l'arrivo di un'altra femminuccia. Negli ultimi mesi, sui social, la futura mamma ha parlato della gravidanza, svelandone difficoltà e paura: "Non era prevista, cercavamo di stare attenti. Se solo penso che dovrò gestire due bambine".

Sul suo profilo Instagram, Pellegrini ha pubblicato alcuni scatti insieme al marito della loro "ultima cena", come ironicamente ha definito l'ultima uscita di coppia prima dell'arrivo della seconda figlia. "Il pensiero è sempre stato quello… Non so come faremo ma il modo lo troviamo. Scrivere ‘l'ultima cena' fa brutto ma poi sappiamo che per qualche mese sarà esattamente così", ha scritto ad accompagnare le immagini. La didascalia ha scatenato centinaia di commenti e critiche alla sua scelta di avere un'altra, tanto che la diretta interessata ha voluto rispondere.

"Farete quello che fanno tutti i genitori", "Vivete una vita agiata… Ci sono famiglie che non arrivano a fine mese…", "Quanto te la meni con questa gravidanza non voluta. Siamo nel 2026 e se non si vuole una gravidanza i metodi ci sono", sono alcuni dei commenti cattivi indirizzati a Pellegrini e al marito Matteo Giunta. La nuotatrice ha scelto di rispondere, facendo chiarezza sulle sue ultime dichiarazioni: "Secondo me bisognerebbe leggere bene e con una discreta comprensione del testo le varie interviste evitando di soffermarsi sempre e solo sui titoli acchiappa like…ma ovviamente poi ognuno vive come vuole". E poi ancora ha risposto a chi le ha scritto: "Ma quando le nonne ne avevano 6/7?", "Brave loro". Pellegrini è ormai entrata nel nono mese di gravidanza e ha sospeso tutti gli impegni lavorativi per dedicarsi all'arrivo della figlia, di cui non ha ancora svelato il nome.