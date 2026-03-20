Federica Pellegrini prossima al parto: “Questa gravidanza non era prevista, siamo stati attenti”

Il primo parto di Federica Pellegrini è stato particolarmente difficile e ha richiesto un cesareo d’urgenza. Per questo la nuotatrice non pensava di diventare mamma per la seconda volta così presto. Ma la vita ha scelto diversamente.

Federica Pellegrini si prepara a diventare mamma per la seconda volta. L'ex nuotatrice è incinta e partorirà al più tardi ad aprile. È ormai, infatti, al nono mese di gravidanza. Ne ha parlato in una recente intervista. Ha spiegato che questa maternità è stata molto diversa rispetto alla precedente. Mentre l'arrivo di Matilde è stato pianificato, il concepimento della secondogenita è stato una sorpresa.

Federica Pellegrini ha parlato della seconda gravidanza in un'intervista rilasciata a La stampa: "Non era prevista". Ha confidato di avere "programmato il cesareo". La sportiva, dunque, ha raccontato che "il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno". Proprio per questo non aveva messo in conto di diventare madre per la seconda volta così presto. Matilde, la primogenita, è nata nel 2024 e Federica Pellegrini ha fatto sapere: "Se per avere Matilde avevamo calcolato perfino gli astri del cielo, qui, al contrario, cercavamo di stare attenti". Infine, non ha nascosto una certa apprensione per questa nuova avventura che l'aspetta: "Se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole".

La primogenita di Federica Pellegrini è nata con cesareo d'urgenza. La trentasettenne ha parlato di un primo parto travagliato che ha lasciato il segno, dopo il quale non pensava che sarebbe diventata di nuovo mamma così presto. Il riferimento è a ciò che accadde con la nascita di Matilde. Purtroppo, ci furono delle complicazioni che richiesero un cesareo d'urgenza. Come raccontò Pellegrini a Verissimo, il travaglio durò 48 ore con "contrazioni dolorosissime". La nuotatrice era molto provata, tanto da non riuscire più a reggersi in piedi senza il sostegno del marito Matteo Giunta. I medici, poi, si resero conto che il battito di Matilde stava diventando irregolare e così preferirono non attendere oltre: "Abbiamo optato per il cesareo". È questo il contesto in cui era maturata la decisione di aspettare un po' prima di dare una sorellina o un fratellino a Matilde, ma la vita ha deciso diversamente.