Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris Karius: “È una regola pensata per il lungo termine”

Diletta Leotta ha svelato il segreto del matrimonio con Loris Karius. I due sono sposati dal 2024 e presto diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita di Arya nel 2023. “È una regola pensata sul lungo termine”, ha spiegato la giornalista sportiva.

Diletta Leotta sta per diventare mamma per la seconda volta. La conduttrice e giornalista sportiva è incinta di un maschietto dopo la nascita di Arya, che lo scorso agosto ha compiuto 2 anni. Nel 2024 ha sposato Loris Karius, portiere tedesco nella squadra dello Schalke. Il loro matrimonio ha un segreto per durare nel tempo e che riesce a rendere speciale ogni momento che trascorrono insieme.

Ospite del podcast di Paola Perego Poteva andare peggio, Diletta Leotta ha ripercorso la sua storia d'amore con Loris Karius, dal primo incontro al segreto per una serena vita di coppia. Per la conduttrice è stato un colpo di fulmine avvenuto in un contesto decisamente insolito: "Ero con 5 amiche in un locale, stavamo facendo un weekend al femminile. Lui è arrivato e quando l'ho visto ho detto ‘è arrivato l'uomo della mia vita'. Gli ho fatto un applauso, ma lui ci ha guardate schifate".

Nonostante un primo incontro non come si aspettava, Leotta è riuscita con il tempo a conquistare Karius e a farlo diventare davvero "l'uomo della sua vita". I due sono convolati a nozze nel 2024 con una romantica cerimonia sull'isola di Vulcano, in Sicilia, paese d'origine della sposa. Un matrimonio in grande stile con la famiglia, gli amici e quel "casino" a cui il portiere non era abituato. "Quando l'ho portato per la prima volta a casa, lui è figlio unico e non parla italiano, non era abituato a tutto quel casino", aveva raccontato Leotta a proposito della prima volta che suo marito incontrò la famiglia.

Da allora Karius e Leotta sono una coppia stabile e felice, come più volte hanno mostrato e raccontato, ma hanno un segreto per riuscirci. Il loro punto di forza è la distanza, dal momento che non abitano sotto lo stesso tetto tutti i giorni. Lei vive a Milano mentre lui in Germania, dove gioca nello Schalke 04. "Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire ‘stiamo insieme ed è una festa'", ha spiegato la conduttrice. La lontananza aumenta il desiderio di stare insieme e ha permesso di trovare il giusto equilibrio: "C'è il desiderio. Avere i propri spazi è una regola base pensando sul lungo termine. Settimana scorsa sono stata in Germania 4 giorni, poi lui viene nei weekend, poi io rivado".