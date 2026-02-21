Diletta Leotta: “A letto sono un vulcano, le donne belle che sanno fare anche qualcosa stanno sul ca**o”

In un’intervista, Diletta Leotta rivendica la sua passionalità e risponde ai pregiudizi che colpiscono le donne di bell’aspetto e successo. Poi, la frecciata a Mediaset per il flop de La Talpa: “Non sono abituata ai programmi non in diretta”.

Diletta Leotta si racconta in un'intervista, spogliandosi dei panni di giornalista e conduttrice per affrontare temi che spaziano dall'intimità di coppia alle difficoltà di essere una donna "di bella presenza" in un mondo del lavoro ancora intriso di stereotipi. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al podcast di Victoria Cabello, la conduttrice non si è sottratta alle domande più personali. Parlando del rapporto con il desiderio e della sua vita matrimoniale, fino alla stoccata a Mediaset per il flop de La Talpa.

"Sono siciliana, a letto sono un vulcano. Mi do la lode". Una dichiarazione audace con cui la conduttrice rivendica con orgoglio il proprio temperamento passionale e la sicurezza nel proprio corpo, allontanando l'idea di dover mantenere un profilo basso quando si parla di sessualità. Ma il cuore della riflessione si è spostato rapidamente su un piano più profondo e sociale. Leotta ha sfogato la frustrazione di chi, per anni, si è sentita "incasellata" esclusivamente per la propria avvenenza, subendo il peso di dover dimostrare il doppio rispetto ai colleghi: "Cosa mi fa più rabbia? Essere sottovalutata. Quando c’è una ragazza carina, vestita bene, allora deve essere messa in una categoria. L’accettazione che una donna anche di bella presenza possa anche saper fare delle cose sta un po’ sul ca**o".

Oggi, però, la maturità le ha permesso di distaccarsi dalle critiche feroci degli haters, per i quali ha ammesso di aver creato dei veri e propri "filtri" social insieme agli amici Jake La Furia e Daniele Battaglia, oscurando parole ed epiteti volgari che spesso affollano i suoi post.

La stoccata a Mediaset dopo La Talpa. Non è mancato un passaggio sulla stagione televisiva appena trascorsa, segnata dal ritorno del reality La Talpa su Mediaset, un esperimento che non ha ottenuto il successo sperato in termini di share. Leotta, pur avendo profuso grande impegno nel progetto, ha lanciato una frecciatina piuttosto chiara ai vertici dell'azienda sulla gestione del format: "Non sono abituata a programmi non in diretta", ha ammesso, lasciando intendere che la natura registrata e montata dello show possa averne penalizzato l'impatto e la freschezza, impedendo quel contatto immediato con il pubblico che è invece il punto di forza dei suoi impegni su DAZN.