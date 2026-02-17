Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: “Un cantante molto amato mi diede della tr**a”
Andrea Delogu racconta un episodio avvenuto durante una delle sue esperienze al Festival di Sanremo. In un'intervista che risale a qualche mese fa, ma ripubblicata su Tik Tok in questi giorni da Skuola.net, la conduttrice ha raccontato di un insulto ricevuto da un artista molto celebre e stimato dal grande pubblico. Il fatto risale a qualche anno fa, ma il suo ricordo resta nitido nonostante la scelta di non rivelare l'identità del protagonista: "Non voglio mettere in imbarazzo nessuno".
Il racconto dell'insulto a Sanremo. L'episodio è avvenuto in un contesto lavorativo, durante la copertura radiofonica della kermesse ligure. Queste le parole della conduttrice ai microfoni del podcast di Skuola.net: "Mentre stavo conducendo la diretta su Rai Radio 2 è arrivato un cantante molto amato, molto adulto. Lui è arrivato, ci ha salutato, a me e alla ragazza che stava co-conducendo con me". Quello che sembrava un cordiale scambio di saluti tra colleghi si è però trasformato in un insulto non appena le due donne si sono allontanate dal raggio visivo dell'artista: "Ce ne siamo andate e lui disse: ‘Chi sono queste due tr**e?'".
Secondo Delogu, l'insulto non era legato a una mancanza professionale o a un diverbio precedente, ma era esclusivamente frutto di un pregiudizio di genere: "Lo disse solo perché eravamo donne". Poi ha ammesso di aver provato l'istinto di reagire duramente all'offesa: "Io avrei tanto voluto metterlo in imbarazzo perché sono tanto vendicativa… ma si impara dai grandi". A fermarla è stato l'insegnamento di Renzo Arbore, figura fondamentale nella sua crescita professionale e umana: "Renzo Arbore, la persona più straordinaria del mondo dello spettacolo, non metterebbe mai in difficoltà qualcuno. Anzi, lui vuole far star bene tutti". L'intervista è stata anche l'occasione per affrontare altri temi personali, come la dislessia e il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Anche sul fronte privato, però, la conduttrice è spesso al centro delle cronache rosa, soprattutto dopo l'inizio della sua storia con Alessandro Marziali.