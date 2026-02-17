Andrea Delogu e la brutta esperienza a Sanremo: “Un cantante molto amato mi diede della tr**a”

Andrea Delogu ha rivelato un retroscena avvenuto durante una delle sue esperienze al Festival di Sanremo. La conduttrice ha raccontato di essere stata insultata da un noto artista, di cui ha preferito non fare il nome: “Lo disse solo perché eravamo donne”.

Andrea Delogu racconta un episodio avvenuto durante una delle sue esperienze al Festival di Sanremo. In un'intervista che risale a qualche mese fa, ma ripubblicata su Tik Tok in questi giorni da Skuola.net, la conduttrice ha raccontato di un insulto ricevuto da un artista molto celebre e stimato dal grande pubblico. Il fatto risale a qualche anno fa, ma il suo ricordo resta nitido nonostante la scelta di non rivelare l'identità del protagonista: "Non voglio mettere in imbarazzo nessuno".

Il racconto dell'insulto a Sanremo. L'episodio è avvenuto in un contesto lavorativo, durante la copertura radiofonica della kermesse ligure. Queste le parole della conduttrice ai microfoni del podcast di Skuola.net: "Mentre stavo conducendo la diretta su Rai Radio 2 è arrivato un cantante molto amato, molto adulto. Lui è arrivato, ci ha salutato, a me e alla ragazza che stava co-conducendo con me". Quello che sembrava un cordiale scambio di saluti tra colleghi si è però trasformato in un insulto non appena le due donne si sono allontanate dal raggio visivo dell'artista: "Ce ne siamo andate e lui disse: ‘Chi sono queste due tr**e?'".

Ma quanto può essere shady il mondo dello spettacolo? 💀 Andrea Delogu ci ha sbloccato un ricordo (non proprio bellissimo) di un #Sanremo di qualche anno fa. Immaginate: siete lì che lavorate, cariche, e un cantante super famoso — di quelli che piacciono tanto ai "grandi" — vi passa accanto e vi lancia una frecciatina che definire cafona è poco. 🤐 La storia ci ricorda che spesso dietro ai grandi sorrisi in TV si nascondono dei comportamenti veramente… beh, poco carini.

Secondo Delogu, l'insulto non era legato a una mancanza professionale o a un diverbio precedente, ma era esclusivamente frutto di un pregiudizio di genere: "Lo disse solo perché eravamo donne". Poi ha ammesso di aver provato l'istinto di reagire duramente all'offesa: "Io avrei tanto voluto metterlo in imbarazzo perché sono tanto vendicativa… ma si impara dai grandi". A fermarla è stato l'insegnamento di Renzo Arbore, figura fondamentale nella sua crescita professionale e umana: "Renzo Arbore, la persona più straordinaria del mondo dello spettacolo, non metterebbe mai in difficoltà qualcuno. Anzi, lui vuole far star bene tutti". L'intervista è stata anche l'occasione per affrontare altri temi personali, come la dislessia e il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Anche sul fronte privato, però, la conduttrice è spesso al centro delle cronache rosa, soprattutto dopo l'inizio della sua storia con Alessandro Marziali.