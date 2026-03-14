Andrea Delogu: “Dopo il lutto mi sono riavvicinata a mio padre. Alessandro Marziali? Ci tengo molto”

Andrea Delogu ripercorre i mesi drammatici seguiti alla perdita del fratello in un incidente stradale. La conduttrice racconta come il dolore abbia ricucito i rapporti con il padre e ufficializza per la prima volta la relazione con il manager Alessandro Marziali: “In questa nuova vita ho incontrato lui”.

Andrea Delogu ripercorre i mesi drammatici seguiti alla perdita del fratello in un incidente stradale. La conduttrice racconta come il dolore abbia ricucito i rapporti con il padre e ufficializza per la prima volta la relazione con il manager Alessandro Marziali: "In questa nuova vita ho incontrato lui".

Il rapporto con il padre dopo il lutto

In un'intervista rilasciata a 7, il settimanale del Corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato come il lutto l'abbia costretta a guardare in faccia ciò che prima dava per scontato. La tragedia ha agito da catalizzatore, permettendole di recuperare legami che il tempo o le incomprensioni avevano sfilacciato: "Può sembrare banale, ma in un secondo tragico ho riscoperto la mia famiglia. Mi sono riavvicinata a un padre con cui avevo allentato i rapporti", ha confessato. Non solo il legame con il genitore, ma anche una nuova consapevolezza verso Livia, la madre di suo fratello, di cui ha compreso profondamente il valore umano proprio nel momento più buio: "Ho capito perché mio padre si sia innamorato di lei".

Il percorso di elaborazione del lutto, per lDelogu, non passa attraverso la rimozione, ma attraverso l'accettazione consapevole della sofferenza. Grazie a un lungo percorso di analisi, la conduttrice ha scelto di non "guarire" a tutti i costi, ma di convivere con quel vuoto: "Voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare".

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L'ufficializzazione della storia con Alessandro Marziali

Dopo mesi di indiscrezioni e scatti rubati, Andrea Delogu ha deciso di rompere il silenzio anche sulla sua sfera sentimentale. Il nome è quello di Alessandro Marziali, manager con cui è stata più volte paparazzata, ma che finora non aveva mai presentato ufficialmente come suo compagno: "Per me è cominciata una vita nuova, e in questa nuova vita ho incontrato lui. È un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. È una persona a cui tengo molto". Parole misurate, che sanno di protezione e di voglia di costruire qualcosa di solido, lontano dal rumore mediatico.