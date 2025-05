video suggerito

Elodie: “Il mio vero cognome non è Di Patrizi. Mio padre scoprì tutto ai tempi del liceo” Elodie ha raccontato che il suo vero cognome non è Di Patrizi. La cantante romana ospite di R101 ha rivelato che il suo papà scoprì il suo reale cognome ai tempi del liceo: “Il mio cognome è Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie ha rivelato per la prima volta che il suo vero cognome non è Di Patrizi. La cantante romana si sta preparando per il suo tour negli Stadi a Napoli e Milano e ospite di R101 ha raccontato come procedono le prove. Durante l'intervista ha svelato anche un aneddoto che riguarda le sue origini: "Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo".

Il racconto di Elodie sul suo vero cognome

Ospite di R101, Elodie ha raccontato che il suo vero cognome non è Di Patrizi, ma Canini. "Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva (ride, ndr). Si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre" ha raccontato la cantante che, subito dopo, ha spiegato perché a suo padre andò il cognome dell'ex marito della madre. "Essendo la legge non ancora abrogata, (mia nonna, ndr) ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero, al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega", le parole.

"Fisicamente non sono al massimo del mio potenziale"

Elodie Di Patrizi ha raccontato come sta preparando i suoi live, in programma per il prossimo giugno a Napoli e a Milano, negli Stadi Maradona e San Siro. "Non sono una brava ballerina, ma sono furba. Imparo veloce. Nel mio live non puoi annoiarti, penso che il mio talento sia la visione del live" ha spiegato. Durante i concerti ci sarà anche Nina Kraviz, disc jockey russa, e "un momento romantico", ha rivelato. In piena sessione di prove, ha poi ammesso di non essere fisicamente al massimo: "Sto facendo le prove, sono felice. Crea grande tensione, voglio che sia tutto perfetto. Ci saranno dei momenti divertenti. Fisicamente non sono al massimo del mio potenziale, ma chi se ne frega", ha concluso.