Can Yaman e Sara Bluma sono una coppia: le prime foto insieme sui social che ufficializzano la storia d'amore Can Yaman e Sara Bluma sono usciti allo scoperto. L'attore turco, dopo aver sfilato mano nella mano con lei sul red carpet di Rimini, ha pubblicato le prime foto con la dj.

Can Yaman e Sara Bluma stanno insieme. L'attore turco e la dj hanno fatto la loro prima apparizione pubblica sul red carpet dell'Italian Global Series Festival, ufficializzando la relazione. Un'ulteriore conferma è arrivata poco dopo sui loro profili social, dove sono apparsi alcuni scatti che li ritraggono l'una accanto all'altro.

Can Yaman e Sara Bluma insieme: i primi scatti sui social

Un semplice cuore nero è tutto ciò che Can Yaman ha scelto di scrivere a corredo degli scatti che lo ritraggono insieme a Sara Bluma. Un piccolo messaggio, ma che dà spazio alle immagini per parlare da sole: le fotografie, infatti, sono le prime che ha pubblicato sul suo profilo Instagram accanto alla sua nuova fiamma e dove i due, nascosti dietro pesanti occhiali da sole, sono stretti l'uno al fianco dell'altra.

Can Yaman via Instagram

Anche la deejay ha deciso di ricondividere il post tra le sue storie su Instagram, ma lo ha fatto in modo piuttosto discreto, scegliendo di non aggiungere alcuna didascalia o commento.

La storia d'amore tra Can Yaman e Sara Bluma

Al momento, non sono noti molti dettagli sulla storia d'amore tra l'attore turco e la dj. Certo è che, prima della conferma ufficiale, i due erano stati paparazzati pochi giorni fa in discoteca. La coppia era stata pizzicata insieme durante una serata trascorsa allo Shati Beach Club di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Can Yaman e Sara Bluma

Dopo quelle immagini, Yaman e Bluma – in occasione dell'Italian Global Series Festival a Rimini – si erano scambiati un bacio a favore di fotocamere e avevano sfilato mano nella mano sul tappeto rosso.

Chi è Sara Bluma, la nuova fidanzata di Can Yaman

Sara Bluma, al secolo Sara Chichani, è nota nel mondo del clubbing europeo. È una deejay di origini algerine che, dopo aver pubblicato il suo primo album nel 2022, ha fondato Boudoir. Si tratta di un format di serate notturne a base di musica elettronica, burlesque e cabaret che vanno in scena in un famoso locale di Roma.

Stando a quanto scritto da Alessandro Rosica, avrebbe conosciuto Can Yaman proprio nel corso di una una delle sue serate.