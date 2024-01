Chiara Ferragni dice addio ai tacchi, ora è il momento delle sneakers “bombate” Chiara Ferragni non ha cambiato solo strategia di comunicazione dopo il caso dei pandori Balocco, sembra aver rivoluzionato anche il suo stile. Per lei niente più tacchi alti, ora è il momento delle sneakers “bombate”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente strategia di comunicazione dopo essere stata coinvolta nel caso dei pandori Balocco: se fino a qualche tempo fa sui social mostrava praticamente ogni dettaglio della sua quotidianità, dagli impegni lavorativi all'armadio da sogno che ha creato nella nuova casa, ora dà spazio esclusivamente alla famiglia, dai dolci regali della piccola Vittoria ai weekend trascorsi con mamma e figli (disertando le sue tanto amate Fashion Week). Ieri sera lo ha fatto ancora: è andata a cena con Francesca Ferragni e Marina Di Guardo, non esitando a scattare un selfie "tutto al femminile" per condividere con i followers una parte della sua serata.

Le sneakers oversize di Chiara Ferragni

L'unico dettaglio fashion che Chiara Ferragni si concede su Instagram? Un fit-check al giorno, così da mantenere intatto il suo "ruolo" di icona glamour a livello internazionale. Non è passato inosservato, però, che ha un tantino rivoluzionato il suo stile da quando è tornata sui social.

Chiara Ferragni con la sorella Francesca e mamma Marina

Per lei niente più minidress iper sensuali, cut-out e accessori sopra le righe, preferisce la comodità di tute worker e completini in maglia, osando al massimo con gonnelline leopardate. Nelle ultime ore, inoltre, ha anche detto addio ai vertiginosi tacchi a spillo, preferendo le sneakers più trendy del momento, quelle "bombate" dai volumi oversize (in questo caso sono delle Adidas black&white).

Chiara Ferragni con le sneakers Adidas

Chiara Ferragni punta sulla sobrietà

Per la cena orientale in compagnia della mamma e della sorella Chiara Ferragni ha puntato tutto sulla sobrietà ma senza rinunciare al glamour. Ha abbinato le sneakers a un paio di jeans leggermente a zampa in denim nero, completando il tutto con un maglioncino a collo alto e con una giacca gessata, un modello grigio scuro con dei gancetti "a scomparsa" al posto dei bottoni. Minibag nera, cuoricino pendente al collo, orsetto rosa dietro allo smartphone e capelli a effetto wild (sempre più lunghi): l'imprenditrice riesce a dettare legge in fatto di tendenze anche quando non osa. In quante prenderanno ispirazione da lei per i look della normale quotidianità?

Chiara Ferragni col blazer gessato