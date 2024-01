Il regalo di Vittoria a Chiara Ferragni: il pensiero portafortuna della figlia Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram il regalo che la figlia Vittoria le ha fatto: il piccolo pensiero è legato al periodo che l’imprenditrice sta attraversando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni con Vittoria

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo complicato. Per superare la bufera legata al caso del pandoro Balocco, l'imprenditrice si sta stringendo intorno alla famiglia, soprattutto ai figli Leone e Vittoria. Con la strategia comunicativa che porta avanti fin dalla metà di dicembre, Ferragni sta postando molti scatti con le sorelle, i piccoli e il marito Fedez, anche se adesso è tornata a condividere prodotti beauty e accessori del suo brand. In questi giorni, in particolare, l'influencer ha mostrato un dolce regalo che le fatto dalla piccola Vittoria.

Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria

Chiara Ferragni, il regalo portafortuna di Vittoria

Vittoria Lucia Ferragni, che tra poco più di due mesi festeggerà 3 anni, ha regalato alla madre una piccola barca di carta da lei realizzata e decorata con due grandi cuori rosso. La figlia di Chiara Ferragni, insieme al fratello Leone, è spesso accudita anche con l'aiuto di una tata che è madrelingua spagnola: per questo sul lavoretto troviamo la scritta "buenas vibras" che significa "buone vibrazioni". Un gesto che l'imprenditrice ha condiviso sul suo profilo Instagram, come un messaggio di buon augurio in questo periodo particolarmente delicato e complesso.

Il regalo di Vittoria alla mamma

Le foto al naturale con Vittoria e Leone

Tra le altre foto contenute nello stesso post, ci sono tanti scatti di vita quotidiana. La piccola Vittoria che gioca vestita da Elsa di Frozen, uno dei suoi cartoni animati preferiti, nella stanza dei giochi della nuova casa di Milano. Nelle altre foto, invece, Vittoria indossa una salopette in denim con sotto una blusa a fiori, en pendant con uno scrunchie azzurro pastello. Come spesso accade, Chiara Ferragni ha postato diverse foto al naturale, senza trucco, mentre fa colazione con la figlia, indossando il pigiama rosa del suo brand.

Vittoria Lucia Ferragni