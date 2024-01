Chiara Ferragni senza trucco: la foto al naturale per il week end in famiglia Chiara Ferragni ha trascorso un tranquillo sabato in famiglia, giocando con i figli Leone e Vittoria: su Instagram ha postato due foto senza trucco né filtri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni con Vittoria e Leone

Chiara Ferragni si gode il weekend circondata dall'affetto dei figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice, che sta tornando a postare su Instagram condividendo scatti in famiglia, si gode il sabato mattina con i due bambini, postando su Instagram una foto al naturale, proprio come i look indossati negli scorsi giorni. Un ritorno alla semplicità per superare il periodo difficile seguito alla bufera relativa al caso del pandoro Balocco.

La foto senza trucco con Vittoria e Leone

Chiara Ferragni si è scattata un selfie senza trucco mentre gioca con i figli Leone e Vittoria. Look casalingo per l'influencer, che indossa uno dei celebri pigiami rosa del suo brand omonimo. Vittoria, con i suoi lunghi capelli biondi, nella foto è sempre più simile a Ferragni, così come il piccolo Leone, immortalato anche lui in pigiama. I capelli dell'imprenditrice sono sempre più mossi e lunghi, tanto che negli scorsi giorni ha ironizzato su Instagram dicendo: "Oggi sembro un piccolo leone".

Chiara Ferragni e la foto senza trucco con Vittoria

Sempre sull'onda di un ritorno alla semplicità, la nuova manicure di Chiara Ferragni è nude ma luminosa, comunque quasi impercettibile nelle foto condivise sui social. La scelta di ritrarsi senza trucco e con un look davvero semplice si può collocare sempre nel tentativo di Ferragni di mostrarsi per com'è davvero, abbandonando makeup più elaborati e look ricercati. In generale, anche le storie e i post sono tutti scattati nella nuova casa di Milano: dunque, per adesso, ancora niente viaggi, tranne qualche weekend fuori porta per far svagare i piccoli Leone e Vittoria. Solo il tempo potrà dire se questa strategia si rivelerà vincente.

Chiara Ferragni e Leone