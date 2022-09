Chiara Ferragni in tacchi alti sovrasta Fedez scalzo, la foto ironica sulla differenza d’altezza Scherzano sulla differenza d’altezza Chiara Ferragni e Fedez che si divertono a postare su Instagram una foto in cui l’influencer in tacchi alti sovrasta il marito.

A cura di Stefania Rocco

Zeppe e tacchi alti offrono uno spunto ai Ferragnez per realizzare una foto divertente da pubblicare su Instragram. Lo scatto in questione è stato realizzato appena prima della sfilata Versace alla quale l’influencer italiana più nota al mondo avrebbe dovuto partecipare in qualità di ospite. Ma l’abbigliamento scelto per l’occasione, le scarpe soprattutto, sembrerebbero avere messo in difficoltà il marito. Difficoltà che i due hanno brillantemente superato, scherzandoci sopra.

Il look di Chiara Ferragni

Giacca di pelle nera e leggings bordeaux, Chiara Ferragni ha voluto realizzare una “foto ricordo” con il marito Fedez poco prima di partecipare alla sfilata Versace. Unico elemento “stonato” sono le scarpe con tacco alto e zeppa indossati per l’occasione, calzature che hanno regalato all’influencer diversi centimetri in più. Proprio la differenza d’altezza evidente tra loro ha spinto Chiara a scattare una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Nello scatto Chiara appare più alta di Fedez, scalzo per l’occasione, di tutta la testa. Il cantautore guarda la moglie tra il divertito e il disperato prima di prestarsi a scattare la foto senza curarsi ulteriormente dell’effetto “mamma intenta a condurre il figlio a scuola”.

La. Vendetta di Fedez: la foto con Gigi Hadid

A curare il look indossato da Chiara alla sfilata è stato curato da Donatella Versace, stilista che l’influencer ha taggato nelle storie pubblicate su Instagram. Anche gli abiti indossati da Fedez sono stati realizzati dalla stilista ma il confronto tra i due è decisamente a favore della moglie. Ma l’artista ha velocemente trovato la maniera per vendicarsi. Lo ha fatto incontrando, non per la prima volta, la modella che ha dichiarato più volte di considerare tra le più belle del mondo: Gigi Hadid. “Esiste un universo parallelo dove Gigi Hadid ogni anno mi chiede la foto”, ha scritto Fedez postando sul suo profilo Instagram la foto scattata con la super top model. Non è la prima volta che i due si incontrano e che Fedez, evidente colpito, documenta l’incontro sui social.