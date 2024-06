Chiara Ferragni e la presunta richiesta di 40mila euro al mese a Fedez, l’avvocato: “Notizia senza fondamento”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nelle scorse ore, sono circolate delle indiscrezioni riguardo i presunti termini del divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo il sito DillingerNews di Fabrizio Corona, sarebbe stata la nota imprenditrice a chiedere il divorzio, avanzando la richiesta di un mantenimento di 40mila euro al mese. Pronta la replica dei legali di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il divorzio da Fedez, i legali dell'imprenditrice fanno chiarezza

Quella diffusa da Dillinger News sarebbe una notizia falsa. In una nota, Daniela Missaglia, legale di Chiara Ferragni, ha smentito quanto riportato dal sito, invitando a cessare la diffusione di notizie senza fondamento:

L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni.

La fake news sulla cifra del presunto mantenimento chiesto da Chiara Ferragni a Fedez

L'indiscrezione circolata sul divorzio dei Ferragnez, che il legale di Chiara Ferragni ha etichettato come falsa, sosteneva che fosse stata l'imprenditrice a chiedere il divorzio al marito e a pretendere 40mila euro al mese di mantenimento per i figli. Ipotesi smentita. Intanto, in queste ore, Fedez è tornato a parlare di Chiara Ferragni, definendo "tossica" la loro relazione:

Con Chiara Ferragni una relazione tossica in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno.

Il cantante è apparso sollevato all'idea di aver chiuso i rapporti anche con le persone che circondano la moglie: "Fortunatamente quando chiudi una relazione, chiudi anche con tutta la cerchia. C'erano persone che non mi andavano a genio, non ho mai fatto segreto di non sopportare l'ambiente circostante. Non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire, fare e pagare anche vacanze".