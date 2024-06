È finita tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini, la stilista: “Si è innamorato di un’altra”

video suggerito

Elisabetta Franchi e il compagno Alan Scarpellini si sarebbero lasciati. Lo ha rivelato la stilista rispondendo ad alcuni commenti lasciati dagli utenti sotto uno degli ultimi post, pubblicati sul suo profilo Instagram nelle scorse ore.

La rivelazione di Elisabetta Franchi

"Ma suo marito non si vede più, gli è successo qualcosa?", è questa la domanda che è stata posta alla stilista, che ha pubblicato uno scatto in cui appare insieme all'amica Greta Borrelli a bordo di una Porsche, scrivendo: "La vita è un’avventura unica. Va vissuta appieno perché è semplicemente fantastica" per poi aggiungere la frase scritta in inglese il cui significato è "Impossibile non innamorarsi". Il quesito palesato da una utente diventa il gancio per raccontare una situazione piuttosto complicata che la stilista sta affrontando in questi mesi: "Si è innamorato di un'altra donna. Peccato non me lo volesse dire, ma l’ho fatto io per lui. Buona vita".

Altri, poi, sono i commenti ai quali la stilista ha risposto in maniera piuttosto limpida e schietta. Un'altra utente, infatti, le ha chiesto se Scarpellini fosse suo marito o solo il suo compagno, aggiungendo che tutte le donne dovrebbero prenderla ad esempio. Franchi, quindi, ha scritto: "Non era mio marito per fortuna, ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone, ma lui è fuori. Chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo". Un modo piuttosto chiaro per comunicare, ancora una volta, che la decisione di mettere fine ad una relazione così duratura è partita proprio dall'imprenditrice.

La storia d'amore tra Elisabetta Franchi e Alan Scarpellini

I due stavano insieme da 15 anni e hanno anche avuto un figlio, Leone, che spesso compare anche negli scatti che entrambi erano soliti pubblicare sui social. Quando si sono conosciuti avevano entrambi storie importanti alle spalle, dalle quali avevano avuto altri figli, Martina lui, mentre la primogenita di Elisabetta Franchi si chiama Ginevra, che ha compiuto 16 anni lo scorso ottobre. Non c'è stata, al momento, alcuna comunicazione ufficiale da parte della coppia.