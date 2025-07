Mary Falconieri dopo la rottura con il marito, il messaggio per la figlia: ” Combatto per un nuovo equilibrio”

Mary Falconieri è tornata a parlare della sua vita privata dopo la rottura con Giuseppe Schiavello. Lo scorso maggio l'ex concorrente del Grande Fratello e influencer aveva annunciato la fine del matrimonio con il padre delle sue due figlie, Giulia e Greta, che hanno rispettivamente tre anni e pochi mesi. A distanza di qualche mese, sempre su Instagram, ha pubblicato un messaggio indirizzato alla primogenita spiegando che "sta combattendo con tutta la sua forza per trovare un nuovo equilibrio".

"Stiamo trovando un nuovo equilibrio, sto facendo il massimo"

Tra le sue stories Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso una foto della primogenita Giulia e le ha dedicato un messaggio, parlando anche della complessa situazione che sta vivendo a livello personale: "Hai solo 3 anni ma ragioni come una di 6, sei così sveglia e intelligente. Però tante cose sono ancora troppo grandi per te, ed è difficile trovare le parole giuste". Falconieri ha poi continuato spiegando che sta "facendo il massimo" sia per lei che per la seconda figlia: "Mamma sta combattendo con tutta la sua forza per trovare un nuovo ‘equilibrio' seppure diverso da quanto sognato e desiderato".

Dopo la rottura con Giuseppe Schiavello, Mary Falconieri ha fatto sapere che la sua quotidianità e quella delle figlie è cambiata: "Il nostro mondo purtroppo è cambiato e so che questa situazioni può essere confusa e dolorosa. E voglio che tu sappia che è normale sentirsi così. Vi incoraggerò sempre a parlare con me di qualsiasi cosa voi stiate provando, non sarete mai sole in questo viaggio, ve lo prometto".

L'annuncio della rottura con Giuseppe Schiavello

Con una storia pubblicata su Instagram lo scorso maggio, Falconieri ha annunciato la fine della storia d'amore con Giuseppe Schiavello, padre delle sue figlie Giulia e Greta. "Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi. Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo! ", aveva fatto sapere. I due avevano ufficializzato la loro relazione nel 2018 e poco dopo erano convolati a nozze in Puglia, a Lecce, città natale della ex gieffina. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta di Giulia, mentre nel novembre 2024 di Greta.