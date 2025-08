Martina Pascutti e il rapporto con l’ex Patrick Pugliese del GF: “Tante incomprensioni per nostro figlio”

Martina Pascutti è tornata a parlare del rapporto con l’ex Patrick Pugliese, conosciuto nella casa del Grande Fratello nel 2011, dove sono stati entrambi concorrenti. Nel 2013 sono diventati genitori di Leone e, tre anni dopo, la rottura. “Tante incomprensioni per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese”, ha spiegato.

Martina Pascutti è tornata a parlare del rapporto con l'ex Patrick Pugliese. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2011, dove sono stati entrambi concorrenti, e hanno poi consolidato il loro amore una volta fuori dalla Casa più spiata d'Italia. L'anno successivo sono diventati genitori per la prima volta di Leone, che oggi ha 12 anni. Nel 2016 l'annuncio della rottura con un messaggio pubblicato su Instagram. Oggi, a distanza di anni, la modella e influencer ha scelto sempre i social per spiegare come è attualmente il legame con il padre di suo figlio.

I rapporti tra Patrick Pugliese e la ex Martina Pascutti

Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Martina Pascutti ha parlato del rapporto con l'ex Patrick Pugliese, padre di suo figlio Leone. "Si litiga, ci si riappacifica", ha fatto sapere la modella. E ha poi precisato: "Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese. Ad oggi posso dire di essere completamente in pace con me stessa e con il papà di Leone". Nonostante le incomprensioni, quindi, ad oggi i due hanno trovato il loro equilibrio e messo al primo posto il bene del figlio.

La storia d'amore nata al Grande Fratello e la nascita del primo figlio

Patrick Pugliese si è fatto conoscere dal pubblico nella quarta edizione del Grande Fratello, dove si è classificato al secondo posto. Poi è tornato nella casa più spiata d'Italia nel 2011 come concorrente, dove ha incontrato Martina Pascutti. I due si sono innamorati nel reality e hanno consolidato il loro amore una volta usciti. L'anno successivo hanno annunciato che sarebbero diventati genitori del loro primo figlio, Leone, che oggi ha 12 anni. Nel 2016 però l'amore è arrivato al capolinea, come aveva spiegato Pascutti con un messaggio su Instagram: "Da qualche tempo ormai, abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati e moltissimi motivi che ovviamente non starò a scrivere pubblicamente ma che chi mi conosce per davvero e privatamente sa perfettamente".