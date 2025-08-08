Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi e l’ex Ariadna Romero: “Il desiderio si è avverato, tutti insieme”

La famiglia allargata di Pierpaolo Pretelli si è riunita per amore del primo figlio dello showman, Leo. La foto della reunion su Instagram: “Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è avverato”.

Pierpaolo Pretelli ieri sera ha condiviso una foto che vede la sua famiglia al completo. Si tratta della reunion con la sua ex compagna Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leo, e l'attuale fidanzata Giulia Salemi, con la quale ha dato il benvenuto a Kian lo scorso gennaio. Una foto inedita che documenta il sogno realizzato del primogenito dello showman, come rivelato da Pretelli: "Tutti insieme".

La foto della reunion in casa Salemi Pretelli

"Il desiderio espresso al compleanno di Leo si è avverato. Tutti insieme": così Pierpaolo Pretelli ha raccontato la foto della reunion con la sua ex, Ariadna Romero, madre del suo primo figlio. Nell'immagine postata tra le stories le attenzioni sono rivolte al bimbo, che oggi ha 8 anni: papà Pierpaolo, mamma Ariadna e Giulia Salemi baciano il ragazzino felice di condividere una serata con la famiglia al completo.

La famiglia allargata si sarebbe riunita a casa Pretelli, per una cena di gruppo. La complicità dell'attuale fidanzata di Pierpaolo e della sua ex si vede anche da come si stringono la mano. Entrambe hanno sempre avuto un ottimo rapporto, sin dall'inizio della storia d'amore dei "Pretelli".

Come sono i rapporti tra Giulia Salemi e Ariadna Romero

Sin dall'inizio della storia d'amore con Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ha parlato del suo rapporto con Ariadna Romero. Dopo l'esperienza al GF Vip, reality nel quale è nato l'amore con Pretelli, la famosa influencer raccontò che Ariadna era "la mia più grande alleata". Tutti i componenti della famiglia allargata hanno sempre dimostrato l'affetto che provano l'uno per l'altro: alla notizia della gravidanza della Salemi, risalente alla scorsa estate, la Romero, che oggi vive a Miami con il nuovo compagno Julio Iglesias Jr, espresse pubblicamente la sua felicità. "Che notizia meravigliosa. L'ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina. Auguri", le parole.