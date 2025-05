Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello si sono lasciati: “Credevo di aver provato tutto il peggio”

Mary Falconieri, l'ex gieffina del Grande Fratello, diventata ormai una delle influencer più amate e seguite sui social, ha annunciato con una storia su Instagram, la fine della sua storia d'amore con Giuseppe Schiavello. Una notizia inaspettata per i fan della coppia che, comunque, avevano notato una certa assenza di lui nelle ultime pubblicazioni. I due erano diventati genitori bis lo scorso novembre.

Uno sfondo nero e un messaggio scritto in corsivo bianco al centro della pagina, con un cuore nero a chiudere il tutto. È così che Mary Falconieri ha annunciato la fine della sua storia d'amore con Giuseppe Schiavello, padre delle sue due figlie: Giulia e Greta. La ex gieffina scrive, senza entrare nel dettaglio di ciò che ha portato alla fine del suo matrimonio: "

Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi. Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo! Grazie a tutti coloro che mi sono vicini in questo momento, se non rispondo sapete il perché.