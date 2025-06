Francesca Michielin: “Mi sentivo un soldatino al servizio degli altri. Oggi sono meno magra, ma sto meglio”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite nel podcast di Giulia Salemi "Non lo faccio per moda", Francesca Michielin ha parlato del periodo no vissuto qualche tempo fa, in cui aveva perso la voglia di fare musica: "Non mi sentivo più un'artigiana, mi sentivo in una sorta di trappola mentale". E sul rapporto cambiato con il suo corpo: "Non sono magra come una volta, ma le persone percepiscono che sono più bella".

Perché Francesca Michielin aveva perso la voglia di fare musica

Qualche anno fa, Francesca Michielin ha vissuto un periodo no dal punto di vista artistico. L'ex conduttrice di X Factor aveva perso la voglia di fare musica: "Non mi sentivo più un'artigiana, mi sentivo un soldatino che faceva le cose che gli altri si aspettavano facessi, sentivo che ero in una sorta di trappola mentale che stava avendo ripercussioni sul mio fisico e sulla mia salute".

Quando ha capito che qualcosa non andasse, si è interrogata a lungo se proseguire la carriera da cantante: "Ho capito che dovevo tornare a divertirmi, oggi è diventato tutto estremamente performante ed estetico, ma dimentichiamo il fatto che, quando cantiamo, stiamo raccontando qualcosa al pubblico".

Il rapporto con il suo corpo: "Oggi sono meno magra, ma mi vedono più bella"

A domanda diretta di Giulia Salemi se si fosse mai sentita tradita dal suo corpo, la risposta di Michielin è stata decisa: "Sì, tanto. Ora viviamo in un mondo performativo e quando il tuo corpo prova dolore o non funziona, vorremmo anestetizzare quel dolore. Invece il dolore non va solo sedato, va ascoltato, bisogna capire cosa ci sta dicendo".

Io non l'ho trattato come un tutt'uno, lo trattavo come una cosa a parte che doveva essere efficiente. Ora, però, sono tornata ad avere un rapporto buono, mi dico che ho dei difetti, ho delle cicatrici, ma va tutto bene perché sono parte di me. Lo ascolto di più e lo assecondo di più.

Oggi, la cantante, non si vede "magra come una volta", ma non per questo si sente in difetto. Al contrario, "le persone percepiscono che sono più bella, che sono più serena". E sul suo look, che è stato soggetto a diverse critiche al Festival di Sanremo: "Continuerò a fare il cavolo che voglio, mi critichi? Voglio darti ancora più fastidio".