Body shaming contro Patrizia Conte, vincitrice di The Voice: "Dicono che sono brutta e che non dovrei mangiare" Patrizia Conte, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice Senior, rivela di essere stata vittima di body shaming. La cantante, ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 4 giugno, racconta alcuni episodi in cui è stata offesa per la sua fisicità.

Patrizia Conte è ospite de La Volta Buona in onda mercoledì 4 giugno. La vincitrice di The Voice Senior rivela di aver ricevuto diversi attacchi per la sua fisicità, diventando bersaglio, sia sui social che nella vita reale, a causa del suo corpo.

Patrizia Conte: "Da sempre vittima di battute sul mio corpo"

Patrizia Conte rivela di aver tentennato prima di partecipare a The Voice Senior: "Non volevo apparire perché oggi si tende ad avere un'immagine, ad essere perfetti. Avevo tanta paura. So che devo dimagrire". Spesso nel corso della vita è stata vittima di body shaming: "Con questa fisicità è normale per tante persone fare delle battute alle quali tu sei costretto a ridere, ma vorresti spaccare il mondo e dire ‘Ma perché non posso essere accettata per quella che sono?'". La cantante continua sostenendo che se, e quando, vorrà dimagrire si tratterà di una scelta personale. "Me lo fanno notare sempre, dal cameriere che mi riempie sempre il piatto, che è una cosa orribile – spiega – O anche quando sei ospite a casa delle persone e dicono ‘Certo che con te il piatto non lo devo neanche lavare'". Racconta poi un episodio recente:

L'altro giorno sono entrato in un negozio per comprare un regalino a mia sorella. Lei porta una taglia XXS, l'esatto opposto di me. Stavo cercando un vestito quando una commessa, vedendomi in difficoltà, si è avvicinata per aiutarmi. Le ho detto che cercavo quella taglia e lei mi ha risposto stupita: "Ma non le può entrare". Me ne sono andata.

Patrizia Conte: "A The Voice avevo paura che mi dessero vestiti troppo stretti"

Un altro motivo per cui temeva di partecipare a The Voice, era il giudizio a cui sarebbe stata sottoposta sui social: "Sono stati pochi, ma uno mi ha scritto di mangiare meno. Mi hanno detto che sono brutta, ma brava. Io lì mi volevo sciogliere, volevo sparire. Come fai a dire una cosa del genere? Sarò anche brutta, ma perché lo devi dire?" A preoccuparla, poi, l'abbigliamento: "A The Voice, avevo paura che mi dessero dei vestiti che stringessero troppo". Ricorda infine una vicenda accaduta dopo una puntata dello show: "Quando sono tornata in albergo, avevo fame e mi sono permessa di dirlo. Una persona mi rispose ‘Ma lei può anche non mangiare per dieci anni'. Una battuta può far male".