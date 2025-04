Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025: “Non ho mai vinto niente, sono strafelice”

video suggerito

Si è conclusa anche questa edizione di The Voice Senior, il programma musicale di Rai1 dedicato ad aspiranti talenti che hanno superato i 50 anni. A vincere il talent condotto da Antonella Clerici è stata Patrizia Conte. Nel team di Gigi D'Alessio era sin dall'inizio della trasmissione, una delle favorite alla vittoria che ha commentato incredula e commossa.

Patrizia Conte vince The Voice Senior in una gara tutta al femminile

"Scusatemi, io non volevo vincere!" ha detto Patrizia Conte ancora sconvolta dall'aver conquistato la vittoria, rimproverata scherzosamente da Antonella Clerici che le ha detto: "Patrizia, ma cosa dici?! Ti meriti tutto!". La finalissima del programma vedeva a contendersi il trionfo ben quattro concorrenti, tutte donne, vi erano infatti Monica Bruno e Maura Susanna che rientravano nel di Team Arisa e anche Graziella Marchesi nella squadra di Gigi D'Alessio. Una sfida tra due coach, dal momento che sia Clementino che. Loredana Berté non avevano aspiranti vincitori in gara. Sin dall'inizio del programma Patrizia Conte è stata tra le favorite e ha conquistato il cuore del pubblico, ma anche dei giudici, cantando "Oggi sono io" di Alex Britti, ma nella versione di Mina. La sua interpretazione è stata decisiva per potersi aggiudicare il podio e, dopo questo traguardo, Conte potrà pubblicare un inedito con la casa discografica Universal Music, la quale si occuperà anche di confezionare un vinile con tutte le cover con cui si è esibita durante l'edizione.

Le parole di Patrizia Conte dopo la vittoria

"Non ho mai vinto niente nella vita, sono stra-stra felice, mi sento un'altra. Grazie, sono felice" dice commossa guardando in camera dopo la vittoria. Patrizia, nata a Taranto, 61 anni fa ha poi aggiunto: "Questa partecipazione mi ha liberata, ho capito che la gente sa chi sono davvero attraverso la mia voce. Mi piacerebbe lasciare un segno anche piccolo, ma importante".