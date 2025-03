video suggerito

Ascolti tv venerdì 28 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento Gli ascolti tv di venerdì 28 marzo 2025: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Tradimento su Canale5 e The Voice Senior, in onda su Rai 1. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 28 marzo 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e film di successo. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior che ha chiuso le Blind Audition: il prossimo appuntamento sarà la semifinale. Su Canale5 è andata in onda la fiction turca Tradimento: ecco chi ha vinto agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con The Voice Senior e Canale5 con Tradimento

The Voice Senior andato in onda ieri sera su Rai 1 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. La soap opera turca Tradimento, in onda su Canale5, ha tenuto incollati al video, invece, x spettatori pari ad uno share del %.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai 2, Deja Vu – Corsa contro il tempo, ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. Newsroom su Rai 3 ha tenuto incollati al video x spettatori pari ad uno share del %. Io vi troverò su Italia1 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. Quarto grado su Rete 4 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %, MasterChef Italia 13 ha intrattenuto invece x spettatori pari ad uno share del %. Fratelli di Crozza sul NOVE ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. Propaganda live su LA7 ha registrato x spettatori pari ad uno share del %.

Leggi anche Ascolti tv giovedì 27 marzo: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti e Avanti un altro pure di sera

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

Affari Tuoi nella fascia dell'access prime time di Rai 1 ieri sera, venerdì 28 marzo 2025, ha registrato x spettatori pari ad uno share del %. Striscia La Notizia su Canale5, invece, ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %.