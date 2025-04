video suggerito

Partrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior: “Mi sentivo in colpa per la vittoria, ho chiesto scusa” Ospite de La Volta Buona lunedì 28 aprile, Patrizia Conte commenta il suo recente trionfo nel talent show The Voice Senior: “Non me l’aspettavo. Mi sono scusata per la vittoria, mi sentivo in colpa”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Patrizia Conte siede nel salotto de La Volta Buona, ospite della puntata in onda lunedì 28 aprile. La 61enne commenta il suo trionfo a The Voice Senior, talent show di Rai1 in cui ha gareggiato nella squadra capitanata da Gigi D'Alessio. La cantante rivela a Caterina Balivo quanto da giovane abbia dovuto lottare per inseguire il sogno della musica e, visibilmente emozionata, definisce la vittoria nel programma musicale come completamente inaspettata.

Patrizia Conte: "Non sono abituata a vincere"

Il filmato che va in onda a La Volta Buona mostra la selezione di Patrizia Conte a The Voice Senior. La concorrente è stata fin da subito supportata da Gigi D'Alessio, giudice che l'ha accolta in squadra e che è sempre stato convinto di come il suo talento l'avrebbe portata alla vittoria. Nel rivedere quelle immagini, Conte si commuove: "Non me l'aspettavo. Mi sono scusata per la vittoria, mi sentivo in colpa perché tutti avrebbero voluto vincere. Non sono abituata. Nella musica è difficile, con il tempo ho imparato a non illudermi". Ai microfoni del talent show, invece diceva: "Vincere sarebbe la consapevolezza di aver lasciato un piccolo ma grandissimo segno per me".

Patrizia Conte: "Per cantare mi sono ribellata a mio padre"

Caterina Balivo chiede a Patrizia Conte di parlarle della sua passione per la musica, ostacolata dal padre. "Sono una ragazza del sud, un tempo era difficile. Mio padre era all'antica, cantare non era un mestiere" spiega. Rivela, però, di aver preso in mano la situazione: "A 24 anni mi sono ribellata. Ho avuto la possibilità di entrare nella Big Band del maestro Paolo Lepore, non era un'occasione che avrei potuto rifiutare". Nonostante l'iniziale ritrosia, alla fine il genitore ha ceduto al suo talento:

Mio padre mi ha vista sul giornale. I miei parenti erano dalla mia parte. Lui per un po' non mi ha nemmeno guardata, poi con il tempo ha iniziato a venire a tutti i concerti. Era diventato il mio più grande fan. Quando è venuto a mancare ho trovato una busta con tutti gli articoli che parlavano di me . Avrebbe potuto farlo prima.