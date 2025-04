video suggerito

Renato Zero telefona a The Voice: “Sono un senior”. Poi la dedica a Bertè col ricordo di Mia Martini Renato Zero fa un’invasione telefonica a The Voice Senior durante la finale. Le parole per Antonella Clerici: “Rransita con disinvoltura tra pentole e partiture musicali”. Poi il grazie ai giudici e le parole per Loredana Bertè. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le cose bisogna farle con stile e Renato Zero ha imparato che uno dei modi per essere presente in questo tempo è l'incursione telefonica in diretta televisiva. Il cantante, vero fuoriclasse della canzone italiana e icona, in tutto e per tutto, ha chiamato in diretta, a quanto pare a sorpresa, nel corso della finale di The Voice Senior. "C'è una telefonata da mandare in onda", si sente dalla regia durante la puntata finale, vinta da Patrizia Conte. Volto preoccupato per la conduttrice, leggermente spaesata e presa alla sprovvista. Quindi una voce nota: "Buonasera, sono anch'io un senior e vi chiamo per ringraziarvi dell'attenzione e il supporto che offrite a tanti artisti rimasti ingiustamente nell'ombra".

La chiamata a sorpresa in diretta

Il messaggio di Renato Zero prosegue tra l'incertezza di Clerici e i quattro giudici, omaggiati dal cantante: "Saluto i quattro moschettieri che danno lustro alla buona musica italiana, mettendo a disposizione dei concorrenti esperienza, gusto e sensibilità. Ringrazio la signora Clerici che transita con disinvoltura tra pentole e partiture musicali". Poi il messaggio a Loredana Bertè, cui Renato Zero è legato a un'amicizia storica: "Infine una carezza speciale alla mia sorellina Loredana, sempre più combattive e determinata e anche un po' Mia". Il riferimento, naturalmente, è a Mia Martini. "Io chi sono? L'unico e ineguagliabile Renato Zero", si presenta così il cantante, tra gli applausi del pubblico in studio.

La promessa di Renato Zero ad Antonella Clerici

Ringraziamenti da parte di Clerici e dei quattro giudici, con Renato Zero che ci tiene anche a ringraziare: "Lavora direttamente nella produzione e volevo salutarla, ricordando che suo padre Gianni fu il mio primo sostenitore a inizio carriera". Prima dei saluti la promessa di andare ospite in trasmissione in futuro: "Per la prossima edizione vengo all'apertura. Un abbraccio immenso". Non è la prima volta, appunto, che Renato Zero si intrufola telefonicamente nei programmi televisivi. Era successo di recente anche a BellaMà, condotto da Pierluigi Diaco, mentre era ospite del conduttore il giornalista Marco Travaglio.