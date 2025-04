A The Voice Senior, Graziella canta per il figlio scomparso e commuove tutti: “Sono sicura che Valerio è qui con me”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di venerdì 4 aprile di The Voice Senior, Graziella Marchesi ha commosso i giudici cantando "Fai rumore" di Diodato, un brano che ha dedicato a suo figlio scomparso: "Questo pezzo mi ha aiutato ad affrontare la perdita di mio figlio, mi ha aiutato a guardare la sua mancanza in un'altra prospettiva". Dopo la sua esibizione, le lacrime di Antonella Clerici e Gigi D'Alessio.

Graziella ricorda il figlio scomparso a The Voice Senior

Graziella Marchesi ha 60 anni, vive all'Isola d'Elba da oltre 10 anni e lavora come direttrice amministrativa in una scuola superiore. Nella sua vita, come spiegato da lei stessa nel suo video di presentazione, ha vissuto diverse esperienze traumatiche, come la perdita di suo figlio Valerio: "Ma sono riuscita comunque ad andare avanti grazie alla musica. Questa è una rinascita", le parole della donna. Per la semifinale del talent show, Gigi D'Alessio le ha assegnato "Fai rumore" di Diodato.

"Tu non puoi capire che regalo che mi hai fatto, perché per me questa canzone è qualcosa di più che una semplice canzone. Questo pezzo mi ha aiutato ad affrontare la perdita di mio figlio, mi ha aiutato a guardare la sua mancanza in un'altra prospettiva, quando io la canto sono sicura che Valerio è qui con me", ha commentato emozionata.

La reazione dei giudici e di Antonella Clerici

Al termine dell'esibizione, la conduttrice Antonella Clerici non è riuscita a trattenere le lacrime e, anche per questo, ha subito deciso di passare la parola ai giudici: "Io sono molto emozionata, non riesco a fermarmi", ha detto. A quel punto, è intervenuto Gigi D'Alessio: "Non esistono parole per questo tipo di dolore, perché è contro natura. Chi più di lei poteva cantare una canzone così meravigliosa, ma soprattutto credo che attraverso questa canzone ci sia stato l'ennesimo contatto con suo figlio, questa era la mia missione".