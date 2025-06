Isola, Selvaggia Lucarelli striglia Patrizia Rossetti: “Sei una lagna, così demotivi gli altri concorrenti”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Patrizia Rossetti in difficoltà all'Isola dei Famosi per una frattura al dito del piede. Selvaggia Lucarelli, presente in studio in veste di opinionista speciale nella puntata di lunedì 16 giugno, la riprende: "È un'esperienza corale, non è facile sentire le lamentele di una persona dalla mattina alla sera".

Cosa è successo a Patrizia Rossetti all'Isola dei Famosi

Interpellata da Veronica Gentili, Rossetti ha spiegato di essersi sentita in difficoltà nelle ultime settimane a causa della frattura che si è procurata al dito del piede: "Io mi aspettavo di più da me stessa, capisci? E poi non mi piace quando vengono dette cose che non sono vere, quello che ha detto Mirko Frezza non è vero, lui per un mese ha mangiato il mio riso, facendomi complimenti, poi mi ha sputato addosso cattiverie solo per aver chiesto di avere del riso, visto che non mi piace il pesce".

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta, strigliando la concorrente: "L'impressione è che ti lamenti tanto, Mirko è verbalmente pesante e andrebbe arginato dal gruppo, ma tu sei un po' una lagna dal primo giorno, è un'esperienza anche corale, se una persona si lamenta non è motivante per gli altri". La naufraga si è quindi difesa, dicendo:

Provate a pensare cosa significhi arrivare qui e sentire male al dito, me lo sto portando dietro da un mese e mezzo. Non lo posso fasciare o ingessare, solo tre giorni fa ho scoperto che ho un dito rotto. Non posso nuotare, arrampicarmi, fisicamente mi sento molto limitata.

Dopo aver visto un videomessaggio da parte di suo padre, Rossetti si è però risollevata: "Lui lo sa che non mi lamento molto di solito, non voglio diventare una lagna, ma non è facile affrontare l'Isola senza fare giochi". Simona Ventura ha spezzato una lancia a suo favore: "Ci conosciamo da tanti anni, non solo i tuoi genitori ti approvano, ma anche noi del pubblico ti amiamo e ti vogliamo bene".