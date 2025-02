video suggerito

Francesca Michielin insultata per i look a Sanremo: "Esprimere un'opinione è giusto, scassare la min*** no" Dopo le critiche per il suo look a Sanremo 2025, Francesca Michielin si sfoga sui social. La cantante si dice stufa degli insulti ricevuti prima e dopo il Festival.

Francesca Michielin è stata una delle protagoniste di Sanremo 2025 con il brano Fango in paradiso. La sua avventura al Festival, però, non è iniziata nel migliore dei modi a causa di un'infortunio al piede che ha reso difficili le sue esibizioni sul palco. In molti hanno puntato il dito contro di lei per i look sfoggiati al Teatro Ariston, tanto che l'artista ha deciso di rispondere a tono sui social.

Francesca Michielin sulle critiche per i look a Sanremo: "Mi sono rotta il ca**o"

"E denuncia il parrucchiere, e denuncia la stylist, e come ca*** ti vesti, e non si tiene così l'hime cut (taglio geometrico con cui Michielin si è mostrata sul palco di Sanremo, ndr) M'agg rott o cazz". È con queste parole che inizia lo sfogo di Francesca Michielin su Threads, rivolto agli utenti che durante la kermesse canora e nei giorni seguenti hanno attaccato il suo look. "Esprimere un'opinione è giustissimo, scassare la minc*** no" ha continuato. L'artista ha poi aggiunto come su TikTok sia bersaglio di diversi insulti: "Non è che ogni volta che mi lavo i capelli ho Angelo Rosa Uliana a farmi lo styling, Cristo".

La stylist di Francesca Michielin: "Look da soldatino"

Ai microfoni di Fanpage.it, Francesca Michielin aveva svelato che avrebbe indossato qualcosa di "inatteso": "Però sarò assolutamente me stessa, l'idea è quella di essere un piccolo soldatino che canta vestito in una maniera inaspettata. Ti dico che la parola soldatino è la chiave. Sarò sicuramente un soldatino impreziosito di cose, ma un soldatino". La sua stylist Susanna Ausoni, riguardo ai look di Sanremo aveva aggiunto: "Con Francesca abbiamo fatto un lavoro con un unico stilista, variando l'immagine rispetto all'ultimo Sanremo, quest'anno sarà più geometrica. Quindi vedrete un lavoro molto diverso rispetto a quello che c'è stato nel 2021, volevamo dare una cifra completamente differente".